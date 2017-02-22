Жители Северодвинска проверили свой уровень финансовой грамотности

В рамках большого семейного праздника «Свет. Огонь. Арктика», который состоялся в минувшие выходные в Северодвинске, прошли «Финансовые битвы». Площадка собрала сотни жителей города корабелов. В рамках работы площадки все желающие смогли проверить свой уровень финансовой грамотности, научиться правильно пользоваться финансовыми услугами и защищать свои права.

Отметим, что мероприятие проходит в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области.

Помимо развлекательной программы и множества познавательных подвижных игр организаторы площадки подготовили для участников мини-тесты на знание финансовых продуктов.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что проведение подобных мероприятий будет продолжено.

Каждый участник праздника получил памятки, где в доступной форме рассказано о том, как защищать свои финансовые права. Самые активные были отмечены дипломами и сладкими призами.

Напомним, что в Архангельске участие в «Финансовых битвах» приняли более двух тысяч человек.