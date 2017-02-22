В Архангельской области закрываются первые переправы

По состоянию на 6 марта в Поморье закрыты семь автомобильных и пешеходных ледовых переправ в Виноградовском, Устьянском, Мезенском районах, а также в Котласе. Также постепенно снижается грузоподъемность действующих переправ.

Когда устанавливается теплая погода и поддержка переправы в надлежащем состоянии становится невозможной, ее ломают (распиливают, взрывают или разрушают иным методом). Во-первых, чтобы ни у кого не было соблазна ею пользоваться с риском для жизни, а во-вторых, чтобы при ледоходе неразрушенная переправа не стала причиной затора и наводнения.

Грузоподъемность переправ снижают вследствие ослабления структуры льда для обеспечения безопасности людей. Т.е. сама ледовая переправа может обеспечивать пропуск транспортных средств и пешеходов и даже иметь достаточно большую толщину льда, но из-за таяния и размягчения его структуры, уже может не выдержать установленную ранее нагрузку.

Всего в Архангельской области на 6 марта сохраняет действие 131 ледовая переправа. Отрезанных от «большой земли» населенных пунктов нет. Везде, где закрыты переправы, имеются альтернативные пути проезда и прохода. Однако ситуация меняется каждый день, просим жителей заречных населенных пунктов уточнять у владельцев переправ режим работы, а самих владельцев – обеспечить доведение информации о возможном закрытии переправ до пользователей заранее. Всех, кто планирует поездки в заречные населенные пункты (командировки, в гости и т.д.), просим уточнять ситуацию по переправам, чтобы не попасть в неприятное положение, - пишет портал "Безопасность АО".