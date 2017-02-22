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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/07/49465.html

Общество

Вышел предпраздничный номер "Правды Севера"

Вышел предпраздничный номер "Правды Севера"
8 Марта – повод вспомнить, что прекрасному есть место и в политике. В свежем номере «Правда Севера» рассказала о самых статусных женщинах области, которые умеют сочетать работу и сохранять привлекательность.

А в корреспонденции «Женщина с топором» - речь пойдет о первом областном депутате из Ленского района Марии Павловне Ложкиной, которая, занимаясь законотворческой работой на областном уровне, одновременно валила лес. При том — с помощью топора.

Без сомнения, читатели газеты с большим удовольствием будут рассматривать снимки деревни Кимжа, которая недавно официально признана одной из самых красивых деревень России. Корреспонденты газеты побывали на церемонии инаугурации Кимжи в Ассоциацию самых красивых деревень России. Кстати, это единственная в этом списке деревня, которая находится в Арктической зоне. Эту красоту и, правда, надо видеть — для начала хотя бы на страницах газеты. Фоторепортажу из деревни отдан целый разворот и называется он «Кимжа: на Земле таких мало».

Екатерина Парфёнова с детства мечтала быть водителем автобуса — и такие мечты у девочек, оказывается, бывают. Мечта эта сбылась - уже десять лет Екатерина водит ПАЗики в Архангельске. Как она чувствует себя столько времени в наших городских автобусах на наших городских дорогах? Об этом в интервью - «Катерина на ПАЗе».

«Аня, – говорю, – у меня тут роды, скажи, пожалуйста, что делать?» Это цитата из корреспонденции, в которой речь идет о работе особой скорой помощи — детской. Самые разные по накалу эмоций случаи, в том числе и неожиданные, как этот, рассказывает Элина Юдина, которая работает на детской скорой почти четверть века. Истории эти объединены одним общим заголовком «Детская бригада, на вызов!»

На самом севере Норвегии архангельские скульпторы воссоздали изо льда старую церквушку, которую сожгли при отступлении фашисты. Такая идея пришла в голову Андреасу Хоффманну, руководителю культуры местного муниципалитета. Вот, как об этом он рассказывает на страницах «Правды Севера»: «Я думал об исторических памятниках, которые разрушаются войнами и исчезают прямо на глазах, как, например, в Пальмире. И мне захотелось напомнить о хрупкости этой жизни таким необычным способом. Структура льда как нельзя лучше подходит для воплощения этой идеи. Люди, которые будут наблюдать, как день за днём у них на глазах исчезает ледяная церковь, увидят новый смысл в этом пустующем месте. Ещё важный момент– проблема потепления климата, особенно в Арктике, где льды стремительно тают...»

По словам Андреса, для такой работы требовалось особое мастерство, поэтому они пригласили зодчих из Архангельска - Рашида Сагадеева и Сергея Поташева. Что из этого получилось — читайте и смотрите на фото в свежем выпуске «Правды Севера» в фоторепортаже «Тающая церковь».

Нынешней весной в Архангельске появятся таблички «Последний адрес» в память о невинных людях, уничтоженных в годы сталинских репрессий. Как это будет происходить и где появятся памятные знаки, в корреспонденции «Свой адрес – навсегда».

О скандальном матче «Водника» и «Байкал-Энергии», в котором в свои ворота игроки забили в обще сложности 20 голов, сказано уже немало. В свежем номере «Правды Севера» спортивный обозреватель газеты не только подробно рассказывает о случившемся, но и старается разобраться, почему оказался незамеченным ворох проблем, который накопился, в самом любимом на севере игровом виде спорта.

9 марта – день памяти легендарного фотокорреспондента «Правды Севера», фронтовика Калестина Коробицына, который ушёл из жизни 40 лет назад. В свежем номере - о нем и его великой любви наперекор всему. «Любовь держит человека на земле» - так называются заметки о Калестине Степановиче Коробицыне, которые написала для «Правды Севера» известный архангельский журналист Вера Румянцева.

В постоянной рубрике «История «Правды Севера» в фотографии» , посвященной столетию газеты, на этот раз ее ведущий Сергей Доморощенов рассказывает о Елене Ивановне Энтиной, которая начинала свою творческую жизнь в «Правде Севера», а через годы стала создательницей студии телевидения. Телевизионщики называли её, единственную в Советском Союзе женщину – руководителя телецентра – «мамой». А «мама» была «дочерью газеты». Заметка так и называется "﻿Дочка-мама Елена Ивановна»

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