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Вторник, 7 марта, 10:09
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/07/49464.html
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7 марта в Архангельской области ожидается небольшой снег и туман
РressFoto
Переменная облачность. Местами небольшой снег, ночью и утром туман.
Ветер ночью северо-западный 3-8 м/с, днем переменный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -20,-25°; днем -1,-6°.
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