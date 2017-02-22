В Новодвинске пройдет час искусства "Русская красавица"

Русская земля всегда славилась не только бескрайними полями и умелыми мастерами, но и красотой женщин. О них слагали стихи поэты, писали музыку композиторы. Прекрасные лики красавиц через века продолжают очаровывать нас с полотен великих мастеров.



Художники во все эпохи стремились увековечить своих самых ярких и прекрасных современниц: аристократок и крестьянок, утончённых актрис и усталых матерей.

7 марта в 14.00 читальный зал приглашает жителей города на час искусства «Русская красавица», посвященный женским образам в творчестве Константина Маковского.

Константин Егорович Маковский был одним из самых востребованных художников России. Его художественное наследие невероятно велико. В 1880-х он стал самым модным автором портретов и исторических картин. Его портреты боярышень в русских костюмах 17-го века редко кого оставляют равнодушными. Он погружал человека в стихию красоты, в мир изящных предметов и утонченных чувств.

Ждем всех ценителей прекрасного в читальном зале городской центральной библиотеки по адресу: ул. Ворошилова, д.20. Телефон для справок: 4-48-48.