В Новодвинске пройдет час искусства "Русская красавица"

Художники во все эпохи стремились увековечить своих самых ярких и прекрасных современниц: аристократок и крестьянок, утончённых актрис и усталых матерей.
7 марта в 14.00 читальный зал приглашает жителей города на час искусства «Русская красавица», посвященный женским образам в творчестве Константина Маковского.
Константин Егорович Маковский был одним из самых востребованных художников России. Его художественное наследие невероятно велико. В 1880-х он стал самым модным автором портретов и исторических картин. Его портреты боярышень в русских костюмах 17-го века редко кого оставляют равнодушными. Он погружал человека в стихию красоты, в мир изящных предметов и утонченных чувств.
Ждем всех ценителей прекрасного в читальном зале городской центральной библиотеки по адресу: ул. Ворошилова, д.20. Телефон для справок: 4-48-48.