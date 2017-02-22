В столице Поморья начался досрочный этап государственной итоговой аттестации

С 7 по 31 марта в Архангельске пройдет мартовский этап государственной итоговой аттестации для выпускников 9(10)-х и 11(12)-х классов.



Выпускники 11-х классов сдадут единый государственный экзамен по математике и русскому языку. Выпускники учебно-консультационных пунктов сменной школы напишут государственный выпускной экзамен: выпускники 9(10)-х классов - по математике, русскому языку, биологии и обществознанию, а выпускники 11(12)-х классов сдадут экзамены по математике и русскому языку.

Все участники досрочных экзаменов, по решению педагогических советов образовательных учреждений, допущены к прохождению государственной итоговой аттестации. То есть: не имеют академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение); в полном объеме выполнили учебный план; имеют годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже оценки «удовлетворительно».

Все пункты проведения государственной итоговой аттестации на территории города готовы к проведению ГИА. В проведении экзаменов будут задействованы члены государственной экзаменационной комиссии, руководители пунктов проведения экзамена, организаторы экзаменов.

Успешная сдача всех экзаменов позволит его участникам получить аттестат, - сообщает пресс-служба городской администрации.