Школьники Архангельска победили в антинаркоэстафете

В Архангельске состоялась VII областная Антинаркоэстафета – спортивно-информационная игра, посвященная Международному дню борьбы с наркотиками.

В актовом зале гимназии № 25 г. Архангельска в поединке за здоровый образ жизни сразились девять команд классов «Здоровый стиль» из школ Архангельска и Новодвинска. В спортивно-информационной игре приняли участие около 300 человек.

С жизнеутверждающим лозунгом «Пусть всегда будем мы!» игра проходила в два этапа. На первом этапе состязались школьники средней возрастной категории (6-7 классы), на втором – старшей возрастной категории (8-10 классы).

Все команды участвовали в спортивных эстафетах на скорость с забавными заданиями «Покорми петуха», «Разгрузи сани», «Упертый мяч» и другие. Им активно помогали болельщики, которые тоже собирали баллы в «копилку» своей команды. В задачу болельщиков входила презентация своего выступления – с речевкой, песнями, плакатами, элементами танца и акробатики.

В средней возрастной категории лидировали: команда средней школы №27 (первое место), команда школы №10 (второе), третье место — у команды средней школы №1 Архангельска.

В старшей возрастной категории победили: команда гимназии №25 (первое место) Архангельск, средней школы №43 (второе место) Архангельск, школы №7 (третье место) Новодвинск, - сообщает пресс-служба городской администрации.