Новости дня

Архангельской городской клинической поликлинике - 85 лет

Водитель, сбивший насмерть ребенка у торгового центра в Архангельске, осужден на два года и пять месяцев колонии

Школьники Архангельска победили в антинаркоэстафете

Во Владимире задержан архангелогородец, находившийся в розыске

Мобильная версия 16+

Понедельник, 6 марта, 17:36

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/06/49455.html

Общество

Школьники Архангельска победили в антинаркоэстафете

Школьники Архангельска победили в антинаркоэстафете
РressFoto
В Архангельске состоялась VII областная Антинаркоэстафета – спортивно-информационная игра, посвященная Международному дню борьбы с наркотиками.

В актовом зале гимназии № 25 г. Архангельска  в поединке за здоровый образ жизни  сразились девять команд классов «Здоровый стиль»  из школ Архангельска и Новодвинска.  В спортивно-информационной игре приняли участие около 300 человек.

С жизнеутверждающим лозунгом «Пусть всегда будем мы!» игра проходила в два этапа. На первом этапе состязались школьники  средней возрастной категории (6-7 классы), на втором – старшей возрастной категории (8-10 классы).

Все команды участвовали в спортивных эстафетах на скорость с забавными заданиями «Покорми петуха», «Разгрузи сани», «Упертый мяч» и другие. Им активно помогали болельщики, которые тоже собирали баллы в «копилку»  своей команды. В задачу болельщиков входила презентация  своего выступления – с речевкой, песнями, плакатами, элементами танца и акробатики.

В средней возрастной категории лидировали:  команда  средней школы №27 (первое место), команда школы №10 (второе), третье место  — у команды средней школы №1 Архангельска.

В старшей возрастной категории победили: команда гимназии №25 (первое место) Архангельск,  средней школы №43 (второе место) Архангельск, школы №7 (третье место) Новодвинск, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня 16:10

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Водитель, сбивший насмерть ребенка у торгового центра в Архангельске, осужден на два года и пять месяцев колонииСегодня 17:08

В Архангельске два музыканта предстанут перед судом за исполнение экстремистской песни Сегодня 11:36
2 комментария

В Архангельске починили "тысячник" и пустили водуСегодня 09:16
2 комментария

80 лучших людей Архангельской области: Георгий ФруменковВчера 10:16
8 комментариев

Авария на "тысячнике" устраняется... График подвоза воды в районы городаВчера 10:02
6 комментариев

Общество

Архангельской городской клинической поликлинике - 85 летСегодня 17:12

В Новодвинске пройдет час искусства "Русская красавица"Сегодня 15:00

В столице Поморья начался досрочный этап государственной итоговой аттестацииСегодня 14:10

В Котласе откроется диагностический центр женского здоровьяСегодня 13:44

Гостей IV Международного арктического форума ждёт обширная культурная и спортивная программа Сегодня 11:08

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Как вы относитесь к ипотеке в России?
Результаты
Новости рубрик

Архангельской городской клинической поликлинике - 85 лет

В Новодвинске пройдет час искусства "Русская красавица"

В столице Поморья начался досрочный этап государственной итоговой аттестации

В Котласе откроется диагностический центр женского здоровья

В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублей

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»

Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК

Поедут ли по Архангельску автобусы-«гармошки»?

Министр Елена Молчанова - ответственная за взаимодействие с федеральным агентством стратегических инициатив

Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше

Виктор Новожилов о послании губернатора: за проектным управлением будущее

Послание Игоря Орлова: усиление муниципалитетов, бизнес, экология и гражданское общество

Архангельск: отставки и назначения февраля

Помощник вице-спикера Владимир Рычагов: Выдвижение Ольги Епифановой в президенты - это слухи

Водитель, сбивший насмерть ребенка у торгового центра в Архангельске, осужден на два года и пять месяцев колонии

Во Владимире задержан архангелогородец, находившийся в розыске

В Архангельске в ДТП серьезно пострадали два человека

Житель Онеги получил срок за ложное сообщение о бомбе

В Архангельске два музыканта предстанут перед судом за исполнение экстремистской песни

В Архангельске стартовал финальный этап первенства России по хоккею с мячом среди юниоров

Северодвинец Александр Терентьев завоевал золотую медаль на зимней спартакиаде учащихся

На Соловках сыграли в хоккей на валенках

В Новодвинске прошел турнир по тяжелой атлетике

В Новодвинске проходит чемпионат по мини-футболу

Ребята из танцевального клуба «Стремление» отметились на международной танцевальной арене

В Новодвинске прошёл чемпионат по художественной гимнастике

В Гостиных дворах откроется выставка, посвящённая Георгию Седову

В Архангельске прошли однодневные гастроли театра "Сатирикон"

«Лики России» задержатся в Архангельске еще на месяц
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru