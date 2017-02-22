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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/06/49454.html

Общество

Архангельской городской клинической поликлинике - 85 лет

Архангельской городской клинической поликлинике - 85 лет
Фото пресс-службы администрации Архангельска
В конференц-зале администрации города состоялся торжественный концерт в честь 85-летия Архангельской городской клинической поликлиники №2.

Её берет свое начало в 1932 году, когда в Архангельске была открыта 2-я городская амбулатория, которая располагалась по улице Печерская, 4, ныне Выучейского. Через три года амбулатория была переименована во 2-ю городскую поликлинику. 

В настоящее время  в ее составе два основных корпуса и два обособленных структурных подразделения, дневные стационары по профилям: терапия, хирургия и педиатрия. Открыт детский межтерриториальный диагностический центр, а также центры по формированию здорового образа жизни для взрослых, детей и подростков, с 2011 года функционирует отделение неотложной помощи.

- На протяжении 85 лет поликлиника оказывает медицинские услуги жителям Архангельска, - отметила главный врач Ольга Лузанова. – За это время пройдем большой сложный путь становления системы медицинской помощи. Наше достижение – это создание сплоченного коллектива единомышленников, которые болеют душой за каждого пациента. В этот день особые слова признательности ветеранам, которые передают свой опыт молодым специалистам. Желаю коллегам успехов в профессиональной деятельности, счастья, успехов.

Музыкальным подарком ветеранам, врачам, медицинскому персоналу стал концерт, подготовленный вокально-инструментальным ансамблем «Зеркало», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Вчера 17:12

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