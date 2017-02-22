Архангельской городской клинической поликлинике - 85 лет

В конференц-зале администрации города состоялся торжественный концерт в честь 85-летия Архангельской городской клинической поликлиники №2.

Её берет свое начало в 1932 году, когда в Архангельске была открыта 2-я городская амбулатория, которая располагалась по улице Печерская, 4, ныне Выучейского. Через три года амбулатория была переименована во 2-ю городскую поликлинику.

В настоящее время в ее составе два основных корпуса и два обособленных структурных подразделения, дневные стационары по профилям: терапия, хирургия и педиатрия. Открыт детский межтерриториальный диагностический центр, а также центры по формированию здорового образа жизни для взрослых, детей и подростков, с 2011 года функционирует отделение неотложной помощи.

- На протяжении 85 лет поликлиника оказывает медицинские услуги жителям Архангельска, - отметила главный врач Ольга Лузанова. – За это время пройдем большой сложный путь становления системы медицинской помощи. Наше достижение – это создание сплоченного коллектива единомышленников, которые болеют душой за каждого пациента. В этот день особые слова признательности ветеранам, которые передают свой опыт молодым специалистам. Желаю коллегам успехов в профессиональной деятельности, счастья, успехов.

Музыкальным подарком ветеранам, врачам, медицинскому персоналу стал концерт, подготовленный вокально-инструментальным ансамблем «Зеркало», - сообщает пресс-служба городской администрации.