В Котласе откроется диагностический центр женского здоровья РressFoto 7 марта в 10:00 в Котласе состоится торжественное открытие диагностического центра женского здоровья с участием министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова. Центр будет работать на базе Котласской центральной городской больницы имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого). Как пояснил главный врач Котласской ЦГБ Дмитрий Богданов, центр женского здоровья будет заниматься поиском онкопатологии и других заболеваний женской репродуктивной системы. При выявлении злокачественных новообразований женщины будут направляться в Архангельский клинический онкологический диспансер. При выявлении заболеваний неопухолевой природы пациенткам будет назначено лечение. В 2016 году для центра было выделено место на одном этаже с женской консультацией. Проведён ремонт, закуплена мебель, выделено оборудование. Получены необходимые лицензии, подобраны кадры, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения АО. Нашли ошибку? Выделите текст,

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