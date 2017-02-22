Гостей IV Международного арктического форума ждёт обширная культурная и спортивная программа

29 и 30 марта, в дни проведения Форума, гости Архангельска смогут посетить более 20 выставок, экскурсий и других мероприятий. Доступ на мероприятия будет осуществляться по бейджам участников Форума, билетам или специальным приглашениям (в зависимости от формата).

29 марта в здании историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные дворы» состоится торжественный приём от имени губернатора Архангельской области. В программе приёма – выступление Северного народного хора и народного ансамбля песни и пляски «Хаяр».

30 марта в Камерном зале Поморской филармонии состоится выступление Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы».

В дни проведения Форума также запланированы вечер органной музыки от артистов Поморской филармонии, спектакль «Страстотерпцы» в исполнении актёров Архангельского молодежного театра, открытие выставки «Русский Север в истории освоения Арктики» и фестиваля народного творчества «Русским говором Север звучит». К посещению будут открыты Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова, Архангельский музей изобразительных искусств, Северный морской музей и другие галереи.

Подробная программа Форума обновляется в режиме реального времени и доступна по ссылке: http://forumarctica.ru/programme/. Детали участия в мероприятиях Форума доступны в «Личном кабинете» участника.