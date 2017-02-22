Вильфрид Густав Хакманн получил звание почетного доктора САФУ

Это звание присвоено профессору немецкого университета прикладных наук Эмден-Леер за существенный вклад в развитие науки, образования и международных связей.

Профессор Вильфрид Густав Хакманн сотрудничает с архангельским университетом уже 19 лет.

С 1998 по 2006 год он принимал активное участие в подготовке социальных работников в Архангельске. С 2001 по 2014 год господин Хакманн являлся руководителем программы дополнительной профессиональной переподготовки САФУ «Супервизия в помогающих профессиях».

С 2014 по 2016 год с его помощью реализовывался российско-германский проект «Участие и самопомощь», связанный с вопросами инклюзивного образования.

С 2012 года профессор Хакманн стал инициатором развития международных связей САФУ с рядом немецких общественных организаций. Сейчас он координирует партнерство и финансирование через германскую службу академических обменов DAAD и является инициатором проведения на базе САФУ международной летней школы молодежи, оказавшейся в кризисной жизненной ситуации.

«Я очень признателен вам! Я считаю, что присвоение мне звания почетного доктора вашего университета является выражением результата нашей совместной деятельности, которая развивается уже на протяжении многих лет. Очень важно, что я не первый сотрудник университета Эмден-Леер, который стал почетным доктором САФУ», – сказал Вильфрид Густав Хакманн.

После присвоения звания «Почетный доктор САФУ» профессор из Германии прочитал лекцию о сопровождении и поддержке специалистов, которые работают в сфере социальной работы. Особое внимание в своей лекции господин Хакманн уделил теме супервизии, сообщает пресс-служба САФУ.