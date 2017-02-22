Храм "Взыскание погибших" на Жаровихинском кладбище открылся фото с сайта Архангельской и Холмогорской епархии В архангельском храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» впервые совершат Божественную литургию. Богослужение состоится 5 марта в 9:30, его возглавит настоятель церкви протоиерей Димитрий Бургуван. Накануне, 4 марта, в этом храме в 17:00 начнется Всенощное бдение, сообщает пресс-служба Архангельской епархии. Напомним, что возведение «Взыскание погибших» началось летом 2006 года. Автором проекта стал архитектор Дмитрий Яскорский. Церковь каменная, двухэтажная, длиной 24 метра и высотой до креста 26 метров. Отметим, что уникальность храма в том, что в нем будут постоянно совершаться особые службы — мученику Уару. По преданию, святой Уар имеет благодать молиться и ходатайствовать перед Господом за людей, умерших некрещеными. Нашли ошибку? Выделите текст,

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