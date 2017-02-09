Новости дня

Храм "Взыскание погибших" на Жаровихинском кладбище открылся

Часть домов Архангельска подключена к водоснабжению после аварии

80 лучших людей Архангельской области: Георгий Фруменков

Авария на "тысячнике" устраняется... График подвоза воды в районы города

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 5 марта, 14:39

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/05/49436.html

Сюжет

80 лучших людей Архангельской области19

80 лучших людей Архангельской области: Виктор Третьяков2 марта 2017 09:51

80 лучших людей Архангельской области: Дмитрий Лохов28 февраля 2017 09:32

80 лучших людей Архангельской области: Владимир Гриб26 февраля 2017 10:14

80 лучших людей Архангельской области: Виктор Петров23 февраля 2017 11:30

80 лучших людей Архангельской области: Мария Пиккель21 февраля 2017 08:52

80 лучших людей Архангельской области: Антонина Колотилова19 февраля 2017 10:55

80 лучших людей Архангельской области: Владислав Иванов16 февраля 2017 10:12

80 лучших людей Архангельской области: Владимир Булатов14 февраля 2017 09:03

80 лучших людей Архангельской области: Давид Пашаев12 февраля 2017 10:10

80 лучших людей Архангельской области: Борис Попов9 февраля 2017 10:36

Общество

80 лучших людей Архангельской области: Георгий Фруменков

80 лучших людей Архангельской области: Георгий Фруменков
Архангельская область дала миру великого Михаила Ломоносова. Но и в XX веке здесь родилось и работало немало крупных ученых. Например, академики Николай Лаверов и Святослав Федоров. Нельзя не сказать о вкладе в науку и просвещение профессора и фактически основателя исторической школы Архангельска Георгия Фруменкова.

На фасаде бывшего главного корпуса Поморского университета есть три мемориальные доски. Все они установлены в память ректоров и историков Фруменкова, Куратова и Булатова. Так получилось, что более 50 лет во главе АГПИ-ПГУ были историки. Но создал эту школу Георгий Георгиевич Фруменков. Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки, Почетный гражданин Архангельска, многолетний ректор АГПИ. Именно он одним из первых в СССР открыл тему Соловецкого монастыря и Соловков.

Но судьба не была благосклонна к будущему видному ученому. Уроженец белорусской Гомельщины, он в первые дни войны получил диплом Ленинградского педагогического института. Но вуз мог бы и не закончить: в 37-м отца Фруменкова арестовали как «врага народа». Позже Георгий Георгиевич узнал, что отец умер в мордовском лагере, и был реабилитирован лишь после ХХ съезда КПСС.

На этом испытания не закончились: началась война, и наш герой ушел на фронт. Он воевал в армии генерала и будущего предателя Власова, цель которой была прорвать блокаду Ленинграда. Как известно, итогом стало окружение и сдача в плен Власова и его офицеров и солдат. Фруменков в плен не попал, ему удалось выйти из окружения. А в это самое время в блокадном Ленинграде умерла его молодая жена Варвара, ее родители и родной брат Георгия Георгиевича… И 37-й и 42-й года навсегда впечатались тяжелыми следами в его судьбе.

Свою жизнь Фруменков решил посвятить науке. После войны распределился в Архангельск, преподавать историю в местный педагогический институт. А в 1955 году он защитил свою знаменитую докторскую диссертацию, посвященную Соловкам. Стоит отметить, что при Сталине эта тема была запретной, и очень многие историки мечтали ее копнуть. «Соловецкий монастырь в XVI–XIX веках как секретная государственная тюрьма и пограничная военная крепость Русского государства», - так звучала тема диссертации Фруменкова. После ее защиты в адрес ученого приходили сотни писем со всей страны. А вскоре открылись для исследователей и туристов и сами Соловки.

Одним из главных достижений Фруменкова стало многолетнее руководство АГПИ. Он был ректором 18 лет, - с 1962 по 1980 год. Кстати, долгое время он оставался единственным в институте доктором наук. Да, до нынешнего федерального статуса было еще очень далеко: в те годы пединститут был обычной региональной кузницей кадров для школ и училищ. Но Георгий Георгиевич хотел, чтобы здесь развивалась наука, а будущее видел в создании классического университета.

Фруменкова обожали студенты. Будущий профессор Татьяна Буторина вспоминала: «на протяжении всех четырех лет обучения мы чувствовали по отношению к себе со стороны ректора постоянный интерес. Среди студентов ходили легенды о Г. Г., его шутках, розыгрышах. Он считал нас своими коллегами. Такое уважительное отношение к студентам было характерно для него… От него исходил своеобразный шарм: его живые глаза блестели, весь он светился, излучал необыкновенную энергию. Когда он входил в институт, то на четвертом этаже был слышен его раскатистый голос. … Многое в нем определялось традициями русской научной интеллигенции. Как в институте, так и в городе он был звездой первой величины».

Георгий Фруменков был главным научным докладчиком в Ленинградском доме ученых по празднованию 400-летию Архангельска. Он же всю жизнь серьезно изучал труды своего великого предшественника Михаила Ломоносова и фактически стал предтечей нового научного направления – ломоносоведения. Именно он был инициатором и главным редактором, пожалуй, первого фундаментального издания о родном городе «Архангельск: 1584-1984». Нельзя не сказать про то, что Фруменков вернул Архангельску его исторический герб.

Сегодня на слуху имена талантливых ученых-историков Новожилова, Куратова, Булатова, Супруна, Репневского, Зашихина и многих других. Все они были продолжателями дела, которое начал в Архангельском педагогическом институте Фруменков. Можно сказать так: он стоял у истоков просвещения в Поморье в середине ХХ века.

 Благодаря Георгию Фруменкову и таким, как он, Архангельск перестал быть «глухой провинцией». Да, у нас до сих пор немало ветхих деревяшек и плохие дороги. Но областной центр наконец-то стал университетским городом, куда приезжают ученые не только из России, но из Норвегии, Швеции, Польши, Финляндии и многих других стран. Думал ли об этом прибывший после войны в простом пальтишке и со стопкой книг молодой историк? Предполагал ли, что на Соловки, о которых он одним из первых начал говорить открыто, сегодня направятся тысячи туристов и паломников? Он не только изучал историю, но и делал ее… 

Алексей Морозов, Сегодня 10:16

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Авария на "тысячнике" устраняется... График подвоза воды в районы городаСегодня 10:02
1 комментарий

Снова "тысячник"... Почти во всех округах Архангельска понизят давление водыВчера 19:24

В Верхней Тойме рухнула крыша спортзалаВчера 17:35

Архангельск примет участие в акции «Месяц безопасного интернета»Вчера 09:30

«Водник» проиграл «Байкал-Энергии» со счётом 3:4Позавчера 15:11

Общество

Храм "Взыскание погибших" на Жаровихинском кладбище открылсяСегодня 13:48

Часть домов Архангельска подключена к водоснабжению после аварииСегодня 13:44

Авария на "тысячнике" устраняется... График подвоза воды в районы городаСегодня 10:02
1 комментарий

Архангельск примет участие в акции «Месяц безопасного интернета»Вчера 09:30

4 марта в Поморье вновь ожидается мокрый снег и гололёдВчера 07:32

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Как вы относитесь к ипотеке в России?
Результаты
Новости рубрик

Храм "Взыскание погибших" на Жаровихинском кладбище открылся

Часть домов Архангельска подключена к водоснабжению после аварии

Авария на "тысячнике" устраняется... График подвоза воды в районы города

Архангельск примет участие в акции «Месяц безопасного интернета»

В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублей

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»

Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК

Поедут ли по Архангельску автобусы-«гармошки»?

Министр Елена Молчанова - ответственная за взаимодействие с федеральным агентством стратегических инициатив

Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше

Виктор Новожилов о послании губернатора: за проектным управлением будущее

Послание Игоря Орлова: усиление муниципалитетов, бизнес, экология и гражданское общество

Архангельск: отставки и назначения февраля

Помощник вице-спикера Владимир Рычагов: Выдвижение Ольги Епифановой в президенты - это слухи

Снова "тысячник"... Почти во всех округах Архангельска понизят давление воды

В Верхней Тойме рухнула крыша спортзала

В Архангельске из-за пожара в сараях эвакуировали внедорожную технику

Жители Северодвинска станут участниками «Финансовых битв»

Житель Красноборского района осуждён за тяжкие преступления, совершённые в конце девяностых

В Новодвинске проходит чемпионат по мини-футболу

В Северодвинске прошли соревнования по пулевой стрельбе

В «Малиновке» прошли соревнования юных лыжников

«Водник» проиграл «Байкал-Энергии» со счётом 3:4

Игроки и болельщики "Водника" прибыли в Обухово

В Гостиных дворах откроется выставка, посвящённая Георгию Седову

В Архангельске прошли однодневные гастроли театра "Сатирикон"

«Лики России» задержатся в Архангельске еще на месяц

В Архангельске Константин Райкин ответил на вопросы журналистов

В Архангельске покажут последний фильм из марафона якутского кино
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru