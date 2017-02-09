80 лучших людей Архангельской области: Георгий Фруменков

Архангельская область дала миру великого Михаила Ломоносова. Но и в XX веке здесь родилось и работало немало крупных ученых. Например, академики Николай Лаверов и Святослав Федоров. Нельзя не сказать о вкладе в науку и просвещение профессора и фактически основателя исторической школы Архангельска Георгия Фруменкова.

На фасаде бывшего главного корпуса Поморского университета есть три мемориальные доски. Все они установлены в память ректоров и историков Фруменкова, Куратова и Булатова. Так получилось, что более 50 лет во главе АГПИ-ПГУ были историки. Но создал эту школу Георгий Георгиевич Фруменков. Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки, Почетный гражданин Архангельска, многолетний ректор АГПИ. Именно он одним из первых в СССР открыл тему Соловецкого монастыря и Соловков.

Но судьба не была благосклонна к будущему видному ученому. Уроженец белорусской Гомельщины, он в первые дни войны получил диплом Ленинградского педагогического института. Но вуз мог бы и не закончить: в 37-м отца Фруменкова арестовали как «врага народа». Позже Георгий Георгиевич узнал, что отец умер в мордовском лагере, и был реабилитирован лишь после ХХ съезда КПСС.

На этом испытания не закончились: началась война, и наш герой ушел на фронт. Он воевал в армии генерала и будущего предателя Власова, цель которой была прорвать блокаду Ленинграда. Как известно, итогом стало окружение и сдача в плен Власова и его офицеров и солдат. Фруменков в плен не попал, ему удалось выйти из окружения. А в это самое время в блокадном Ленинграде умерла его молодая жена Варвара, ее родители и родной брат Георгия Георгиевича… И 37-й и 42-й года навсегда впечатались тяжелыми следами в его судьбе.

Свою жизнь Фруменков решил посвятить науке. После войны распределился в Архангельск, преподавать историю в местный педагогический институт. А в 1955 году он защитил свою знаменитую докторскую диссертацию, посвященную Соловкам. Стоит отметить, что при Сталине эта тема была запретной, и очень многие историки мечтали ее копнуть. «Соловецкий монастырь в XVI–XIX веках как секретная государственная тюрьма и пограничная военная крепость Русского государства», - так звучала тема диссертации Фруменкова. После ее защиты в адрес ученого приходили сотни писем со всей страны. А вскоре открылись для исследователей и туристов и сами Соловки.

Одним из главных достижений Фруменкова стало многолетнее руководство АГПИ. Он был ректором 18 лет, - с 1962 по 1980 год. Кстати, долгое время он оставался единственным в институте доктором наук. Да, до нынешнего федерального статуса было еще очень далеко: в те годы пединститут был обычной региональной кузницей кадров для школ и училищ. Но Георгий Георгиевич хотел, чтобы здесь развивалась наука, а будущее видел в создании классического университета.

Фруменкова обожали студенты. Будущий профессор Татьяна Буторина вспоминала: «на протяжении всех четырех лет обучения мы чувствовали по отношению к себе со стороны ректора постоянный интерес. Среди студентов ходили легенды о Г. Г., его шутках, розыгрышах. Он считал нас своими коллегами. Такое уважительное отношение к студентам было характерно для него… От него исходил своеобразный шарм: его живые глаза блестели, весь он светился, излучал необыкновенную энергию. Когда он входил в институт, то на четвертом этаже был слышен его раскатистый голос. … Многое в нем определялось традициями русской научной интеллигенции. Как в институте, так и в городе он был звездой первой величины».

Георгий Фруменков был главным научным докладчиком в Ленинградском доме ученых по празднованию 400-летию Архангельска. Он же всю жизнь серьезно изучал труды своего великого предшественника Михаила Ломоносова и фактически стал предтечей нового научного направления – ломоносоведения. Именно он был инициатором и главным редактором, пожалуй, первого фундаментального издания о родном городе «Архангельск: 1584-1984». Нельзя не сказать про то, что Фруменков вернул Архангельску его исторический герб.

Сегодня на слуху имена талантливых ученых-историков Новожилова, Куратова, Булатова, Супруна, Репневского, Зашихина и многих других. Все они были продолжателями дела, которое начал в Архангельском педагогическом институте Фруменков. Можно сказать так: он стоял у истоков просвещения в Поморье в середине ХХ века.

Благодаря Георгию Фруменкову и таким, как он, Архангельск перестал быть «глухой провинцией». Да, у нас до сих пор немало ветхих деревяшек и плохие дороги. Но областной центр наконец-то стал университетским городом, куда приезжают ученые не только из России, но из Норвегии, Швеции, Польши, Финляндии и многих других стран. Думал ли об этом прибывший после войны в простом пальтишке и со стопкой книг молодой историк? Предполагал ли, что на Соловки, о которых он одним из первых начал говорить открыто, сегодня направятся тысячи туристов и паломников? Он не только изучал историю, но и делал ее…