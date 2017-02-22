Авария на "тысячнике" устраняется... График подвоза воды в районы города

1 машина:
Соц.сфера 8.30 – 12.00
Троицкий-К.Маркса 12.00 – 12.30
Троицкий-Логинова 12.30 – 13.00
Троицкий-Садовая 13.00 – 13.30
Троицкий-Вологодская 13.30 – 14.00
Троицкий-Шубина 14.00 – 14.30
Троицкий-Комсомольская 14.30 – 15.00
Троицкий-Гагарина 15.00 -15.30
Гагарина-Самойло 15.30 – 16.00
Самойло-Комсомольская 16.00 – 16.30
2 машина:
Соц.сфера 8.30 – 12.00
Ломоносова-Гагарина 12.00 – 12.30
Ломоносова-Комсомольская 12.30 – 13.00
Ломоносова-Суворова 13.00 – 13.30
Ломоносова-Шубина 13.30 – 14.00
Ломоносова-Вологодская 14.00 – 14.30
Ломоносова-Гайдара 14.30 – 15.00
Гайдара-Новгородский 15.00 -15.30
Ломоносова-Садовая 15.30 – 16.00
Ломоносова-Логинова 16.00 – 16.30
Ломоносова-Попова 16.30 -17.00
Ломоносова-К.Маркса 17.00 – 17.30
Ломоносова-Воскресенская 17.30 – 18.00
3 машина:
Соц.сфера 8.30 – 12.00
Советская,7 12.00 – 12.30
Советская 19 кор.1 12.30 – 13.00
Советская, 43 13.00 – 13.30
Советская-Кр. Партизан 13.30 – 14.00
Маяковского, 29 14.00 – 14.30
Мещерского, 15 14.30 – 15.00
Советская-Мещерского 15.00 -15.30
Баумана, 18 15.30 – 16.00
Физкультурников, 35 16.00 – 16.30
4 машина:
Соц.сфера 8.30 – 12.00
Буденного 5 кор.1 12.00 – 12.30
Буденного, 16 12.30 – 13.00
Победы, 20 13.00 – 13.30
Победы, 28 13.30 – 14.00
Победы, 40 14.00 – 14.30
Победы – Школьная 14.30 – 15.00
Школьная, 84 15.00 -15.30
Победы, 35 15.30 – 16.00
5 машина:
Соц.сфера 8.30 – 12.00
Победы, 58 12.00 – 12.30
Победы,82 12.30 – 13.00
Победы, 114 13.00 – 13.30
Победы, 126 13.30 – 14.00
Победы, 144 14.00 – 14.30
6 машина:
Соц.сфера 8.30 – 12.00
Троицкий-Серафимовича 12.00 – 12.30
Троицкий-Володарского 12.30 – 13.00
Троицкий-Поморская 13.00 – 13.30
Троицкий-К.Либкнехта 13.30 – 14.00
Ломоносова-К.Либкнехта 14.00 – 14.30
Ломоносова-Поморская 14.30 – 15.00
Ломоносова-Володарского 15.00 -15.30
Ломоносова-Серафимовича 15.30 – 16.00
Ломоносова-Выучейского 16.00 – 16.30
Ломоносова-Р.Люксембург 16.30 -17.00
Ломоносова-Северодвинская 17.00 – 17.30
Ломоносова-Р.Куликова 17.30 – 18.00
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