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Авария на "тысячнике" устраняется... График подвоза воды в районы города

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/05/49435.html

Общество

Авария на "тысячнике" устраняется... График подвоза воды в районы города

Авария на "тысячнике" устраняется... График подвоза воды в районы города
Напомним, вчера в Архангельске произошла авария на "тысячнике". На данный момент аварийные бригады продолжают работы. Для жителей города организован график подвоза воды.

1 машина: 

Соц.сфера 8.30 – 12.00 
Троицкий-К.Маркса 12.00 – 12.30 
Троицкий-Логинова 12.30 – 13.00 
Троицкий-Садовая 13.00 – 13.30 
Троицкий-Вологодская 13.30 – 14.00 
Троицкий-Шубина 14.00 – 14.30 
Троицкий-Комсомольская 14.30 – 15.00 
Троицкий-Гагарина 15.00 -15.30 
Гагарина-Самойло 15.30 – 16.00 
Самойло-Комсомольская 16.00 – 16.30 

2 машина: 

Соц.сфера 8.30 – 12.00 
Ломоносова-Гагарина 12.00 – 12.30 
Ломоносова-Комсомольская 12.30 – 13.00 
Ломоносова-Суворова 13.00 – 13.30 
Ломоносова-Шубина 13.30 – 14.00 
Ломоносова-Вологодская 14.00 – 14.30 
Ломоносова-Гайдара 14.30 – 15.00 
Гайдара-Новгородский 15.00 -15.30 
Ломоносова-Садовая 15.30 – 16.00 
Ломоносова-Логинова 16.00 – 16.30 
Ломоносова-Попова 16.30 -17.00 
Ломоносова-К.Маркса 17.00 – 17.30 
Ломоносова-Воскресенская 17.30 – 18.00 

3 машина: 

Соц.сфера 8.30 – 12.00 
Советская,7 12.00 – 12.30 
Советская 19 кор.1 12.30 – 13.00 
Советская, 43 13.00 – 13.30 
Советская-Кр. Партизан 13.30 – 14.00 
Маяковского, 29 14.00 – 14.30 
Мещерского, 15 14.30 – 15.00 
Советская-Мещерского 15.00 -15.30 
Баумана, 18 15.30 – 16.00 
Физкультурников, 35 16.00 – 16.30 

4 машина: 

Соц.сфера 8.30 – 12.00 
Буденного 5 кор.1 12.00 – 12.30 
Буденного, 16 12.30 – 13.00 
Победы, 20 13.00 – 13.30 
Победы, 28 13.30 – 14.00 
Победы, 40 14.00 – 14.30 
Победы – Школьная 14.30 – 15.00 
Школьная, 84 15.00 -15.30 
Победы, 35 15.30 – 16.00 

5 машина: 

Соц.сфера 8.30 – 12.00 
Победы, 58 12.00 – 12.30 
Победы,82 12.30 – 13.00 
Победы, 114 13.00 – 13.30 
Победы, 126 13.30 – 14.00 
Победы, 144 14.00 – 14.30 

6 машина: 

Соц.сфера 8.30 – 12.00 
Троицкий-Серафимовича 12.00 – 12.30 
Троицкий-Володарского 12.30 – 13.00 
Троицкий-Поморская 13.00 – 13.30 
Троицкий-К.Либкнехта 13.30 – 14.00 
Ломоносова-К.Либкнехта 14.00 – 14.30 
Ломоносова-Поморская 14.30 – 15.00 
Ломоносова-Володарского 15.00 -15.30 
Ломоносова-Серафимовича 15.30 – 16.00 
Ломоносова-Выучейского 16.00 – 16.30 
Ломоносова-Р.Люксембург 16.30 -17.00 
Ломоносова-Северодвинская 17.00 – 17.30 
Ломоносова-Р.Куликова 17.30 – 18.00

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Комментарии
кек, сегодня 12:34

ппц какой-то
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