Архангельск примет участие в акции «Месяц безопасного интернета»

Главная цель акции – повышение уровня информационной безопасности и цифровой грамотности детей и подростков. В её рамках во всех школах страны проходят уроки безопасного интернета, а также родительские собрания, на которых родители смогут узнать о способах обеспечения информационной безопасности детей.

Для школьников и студентов организованы творческие конкурсы и квесты, которые помогают детям разобраться в том, как правильно и безопасно использовать интернет.

Один из таких конкурсов – международный квест «Сетевичок», рассчитанный как на школьников, так и на их педагогов и направленный на формирования у детей компетенций цифрового гражданина для успешной и безопасной жизни и учебы в сети.

В рамках квеста пройдут онлайн-викторины, конкурсы рисунков и эссе, опросы и тесты, за участие в которых будут начисляться баллы. Болееподробную информацию можно получить на сайте www.сетевичок.рф.

Более подробно с расписанием семинаров в формате «вебинар» можно познакомиться на сайте «Лиги безопасного интернета» в разделе «Материалы «Месяца безопасного интернета» – видеоуроки и вебинары».

На этом же сайте размещены различные методические материалы, которые можно использовать как для проведения уроков безопасного интернета, так и в ходе родительских собраний.

Итоги «Месяца безопасного интернета» будут подведены на Форуме безопасного интернета, который состоится в середине марта в Москве, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.