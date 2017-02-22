В отдельных районах гололед, туман. Ветер ночью южный и юго-восточный, днем южный и юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 0,-5°, днем +3,-2°, - сообщает Северное УГМС.
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Суббота, 4 марта, 12:39
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/04/49427.html
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4 марта в Поморье вновь ожидается мокрый снег и гололёд
РressFoto
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов осадки в виде снега, мокрого снега.
В отдельных районах гололед, туман. Ветер ночью южный и юго-восточный, днем южный и юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 0,-5°, днем +3,-2°, - сообщает Северное УГМС.
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