В архангельском Дворце детского и юношеского творчества поговорили о пионерии

Во Дворце детского и юношеского творчества состоялась встреча активистов детской организации «Юность Архангельска» с ветераном пионерской и комсомольской организаций Светланой Александровной Коваль.

Это мероприятие открыло серию встреч «Диалог поколений» в рамках проекта «В ритме пионерии!», посвященных 95-летию Пионерской организации.

Во встрече участвовали активисты «Юности Архангельска». Ребята задавали Светлане Александровне много вопросов о ее пионерском детстве: какие дела ей больше всего запомнились и были ли забавные случаи, действительно ли пионеры помогали друг другу и правда ли, что лозунг «Раньше думай о Родине, а потом о себе» воплощался в конкретных делах.

Интересовались ребята и тем, как раньше родители относились к тому, что дети вступали в пионерскую организацию и занимались общественной деятельностью, и как сегодня объяснить современным родителям что это не пустая трата времени, а полезное дело, помогающее воспитывать разностороннюю личность.

Отвечая на вопросы, Светлана Александровна акцентировала внимание на необходимости изучения истории своего государства. Обратила внимание ребят и на вопрос ценностей: каждое время диктует свои законы, но ценностные ориентиры должны быть, к ним необходимо стремиться и делать мир вокруг себя действительно лучше и чище. Рассказала о том, какие направления деятельности были у пионеров, сравнила их с направления деятельности Детской организации «Юность Архангельска».

Оказалось, что все, чем занимаются нынешние активисты, было характерно и для пионеров. Активисты поняли, что современные ребята продолжают славное дело пионерии.