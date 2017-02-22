Участники форума «Арктика. Сделано в России» подготовят предложения в арктическое законодательство страны

Также отличившимся участникам предложат работу в Министерстве экономического развития и подведомственных ему научных институтах.

Одной из тем III Международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» станет обсуждение предложений в законопроекты, связанные с развитием арктических и северных территорий России. Об этом сегодня заявил директор форума Матвей Навдаев в ходе круглого стола «Перспективы развития Арктической зоны РФ».

«Важной составляющей работы форума «Арктика. Сделано в России» станет обсуждение и выработка конкретных инструментов, которые могут найти отражение в законодательных инициативах, связанных с развитием российского севера и арктических территорий нашей страны», — подчеркнул Навдаев.

По его словам, вовлечение молодых профессионалов в работу по данному направлению позволит «наполнить документы актуальными предложениями, рассчитанными на долгосрочную перспективу». Эту инициативу поддержал заместитель Министра экономического развития РФ, ведущий круглого стола Александр Цыбульский.

«Мы готовы и ждём от участников конкретных предложений в арктическое законодательство нашей страны, в том числе в закон об Арктической зоне», — отметил замминистра. Цыбульский также рассказал о дальнейшем взаимодействии с молодыми людьми после завершения форума.

«Со своей стороны мы готовы гарантировать, что те молодые люди, которые покажут хорошие и интересные проекты, будут рассмотрены нами в качестве кандидатов на рабочие места в Министерстве экономического развития и подведомственных ему научных институтов», — сказал заместитель министра.

Он также добавил, что наиболее талантливые участники площадки смогут пройти практику и в дальнейшем трудоустроиться на работу в компаниях, осуществляющих свою деятельность в Арктике.

Директор форума «Арктика. Сделано в России» Матвей Навдаев также рассказал о конкурсе среди желающих принять участие в работе площадки. На 2 марта свои заявки на форум подали 1022 молодых специалиста из России.

III Международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» стартует 27 марта в Архангельской области. В 2017 году он впервые пройдет на полях Международного арктического форума "Арктика — территория диалога».