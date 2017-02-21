САФУ посетила делегация из университета Германии

Визит большой делегации из Германии прошел в преддверии 25-летнего юбилея сотрудничества между САФУ и Университетом Эмден/Леер.

Договор с немецким вузом был подписан в 1992 году. Основными направлениями сотрудничества САФУ с университетом из Германии являются реализация программ академической мобильности, повышение квалификации преподавателей, реализация научно-образовательных проектов.

В Архангельск делегация университета Эмден-Леер приехала во главе с профессором Вильфридом Густавом Хакманном, который на протяжении 19 лет ведет активное сотрудничество с САФУ по развитию концепции непрерывного образования в рамках развития института супервизии в России.

«Я хочу, чтобы мои коллеги, которые впервые посетили ваш город, узнали о структуре вуза и о возможностях реализации новых совместных проектов. Именно поэтому я и организовал этот визит», – сообщил господин Хакманн на встрече с представителями федерального вуза.

Проректор САФУ по стратегическому развитию и внешним связям Наталья Кукаренко рассказала гостям из Германии о международных проектах САФУ, о сотрудничестве вуза с немецкими партнерами, о программах международной академической мобильности.

Директор Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Александр Тамицкий и директор Высшей школы психологии и педагогического образования Наталья Флотская рассказали о работе своих подразделений, уделив особое внимание проектам, связанным с социальной работой и инклюзивным образованием.

Как сообщила Наталья Кукаренко, именно благодаря сотрудничеству с университетом Эмден-Леер в ПГУ имени М. В. Ломоносова в свое время появился факультет социальной работы.

В течение трех последних лет наши немецкие коллеги проводят курсы повышения квалификации для архангельских специалистов по теме супервизии и психологического сопровождения семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сейчас коллеги из Германии хотят расширять с нами сотрудничество в сфере соцработы, защиты прав детей и молодежи, – сообщила Наталья Кукаренко.

В программе пребывания гостей также запланирован круглый стол по обсуждению форматов дальнейшего сотрудничества. 3 марта пройдет официальная церемония присвоения звания Почетный доктор САФУ профессору Вильфриду Хакманну, после которой он прочтет лекцию на тему: «Сопровождение специалистов в социальных, педагогических и психологических рабочих областях – формы поддержки и повышения квалификации», сообщает пресс-служба САФУ.