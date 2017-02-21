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Пятница, 3 марта, 11:38
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/03/49408.html
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3 марта в Архангельской области пройдет мокрый снег с дождём
РressFoto
Облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде мокрого снега, в южных районах с дождем. В отдельных районах гололед, туман.
Ветер юго-западный и южный 6-11 м/с. Температура ночью +1,-4°, днем +3,-2°.
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