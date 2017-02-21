В Северодвинске пройдёт весенняя ярмарка

С 4 по 8 марта на территории торгового комплекса на «Вертолётке» (ул. Южная, 167) развернётся праздничная торговля.

Как всегда на ярмарке будут широко представлены произведения народных мастеров, бижутерия, посуда, кожгалантерея, товары для детей, одежда, обувь. Весенняя ярмарка порадует покупателей разнообразием продовольственных товаров: мясо, сало, колбасы, рыба, специи, сухофрукты, чай, мёд и продукты пчеловодства.

В Северодвинск приедут продавцы из Архангельска, Вологды, Волгоградской, Ленинградской, Московской областей, Узбекистана. Порадуют и местные производители. Зарегистрировались более 40 участников.Ярмарка будет проходить на улице и в промтоварном павильоне, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.Часы работы Весенней ярмарки: 4-5 марта с 10.00 до 18.00; 6-8 марта с 10.00 до 19.00.