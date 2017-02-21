В Северодвинске пройдёт весенняя ярмарка

Как всегда на ярмарке будут широко представлены произведения народных мастеров, бижутерия, посуда, кожгалантерея, товары для детей, одежда, обувь. Весенняя ярмарка порадует покупателей разнообразием продовольственных товаров: мясо, сало, колбасы, рыба, специи, сухофрукты, чай, мёд и продукты пчеловодства.
В Северодвинск приедут продавцы из Архангельска, Вологды, Волгоградской, Ленинградской, Московской областей, Узбекистана. Порадуют и местные производители. Зарегистрировались более 40 участников.Ярмарка будет проходить на улице и в промтоварном павильоне, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.Часы работы Весенней ярмарки: 4-5 марта с 10.00 до 18.00; 6-8 марта с 10.00 до 19.00.