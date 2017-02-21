XII Поморский строительный форум проходит в Архангельске

В этом году программа форума рассчитана на два дня и насыщена не только традиционными докладами об итогах и перспективах отрасли, но и множеством семинаров, тренингов и экспертных сессий.

Открывая форум, председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев подчеркнул, что строительная отрасль — это индикатор развития любого региона и выразил готовность обсудить все вопросы, которые волнуют профессиональное сообщество. Такая возможность участникам форума будет предоставлена во второй день мероприятия во время панельной дискуссии «Взаимодействие участников на строительном рынке: проблемы и пути их решения», в которой примет участие губернатор Игорь Орлов.

Председатель регионального правительства отдельно остановился на необходимости развития промышленности строительных материалов в регионе.

— Доколе мы с вами будем возить всё, что необходимо для строительства, из центральной полосы Российской Федерации и даже из Сибири? Настало время подумать о том, что можно сделать для создания условий здесь, в Архангельской области, — считает Алексей Алсуфьев. — Всё, что связано с новыми конструкционными материалами, технологиями, которые сегодня разработаны и применяются в Российской Федерации и за рубежом по строительству жилья и социальных объектов, — об этом надо думать и говорить. Мы готовы обсуждать ключевые критерии, которые необходимо облечь в законодательную форму, чтобы можно было говорить о более комфортном старте проектов. Конечно промышленность строительных материалов в Архангельской области должна развиваться. Условия для этого мы с вами должны создать вместе.

Об итогах и перспективах развития отрасли участникам форума рассказал министр строительства и архитектуры области Михаил Яковлев. В своём докладе он, в частности, отметил, что в 2017 году областной адресной инвестиционной программой предусмотрено финансирование объектов капитального строительства на сумму около двух миллиардов рублей.

— Несмотря на то, что бюджетное планирование в текущих экономических условиях стало жёстче, уровень финансирования инвестпрограммы по сравнению с прошлым годом сохранился, — подчеркнул министр.

О том, что строительная отрасль является одним из драйверов развития города, заявил заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансов Даниил Шапошников. По его словам, несмотря на непростые экономические условия за последние пять лет в городе введено в эксплуатацию 439 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 133 тысячи — в 2016 году. В 2017 году ожидаемый объём ввода жилья составит 116 тысяч квадратных метров.

В первой половине первого дня участники заседания познакомились с проектом создания на территории Архангельска промышленного технопарка для предприятий строительной отрасли.

Последний проект активно поддерживает Корпорация развития Архангельской области, которая в этом году впервые выступила соорганизатором форума, - сообщает ИА "Регион29".

— Промышленный технопарк — это гибрид технопарка и индустриального парка. Такого опыта ещё нигде нет, — пояснил генеральный директор КРАО Алексей Ковалёв. — Мы очень хотели бы привлечь внимание строительного сообщества к этой идее, получить обратную связь, понять, насколько идея востребована.

Кроме того, Алексей Ковалёв особо отметил участие в нынешнем форуме партнёров КРАО из фонда «Сколково». Они представят свои разработки и новые технологии строительства на Севере и в арктической зоне.

— Регион заинтересован в разработках Сколково. И это взаимовыгодный интерес, — считает генеральный директор Корпорации развития. — Нам нужны новые технологии строительства в условиях Арктики, а у них есть потребность идти в регионы и внедрять свои разработки. У нас эта работа достаточно хорошо организована и уже приносит неплохие результаты.