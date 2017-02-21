В Северодвинске ветеранам выдадут материальную помощь

Северодвинцев, имеющих статус несовершеннолетних узников фашистских концлагрей, ждут для выдачи материальной помощи в управлении социального развития, опеки и попечительства.

Как пояснила начальник УСРОП Надежда Потехина, ежегодно в преддверии Дня Победы одной из групп ветеранов Великой Отечественной войны оказывается помощь из средств местного бюджета. В этом году решено поддержать горожан, имеющих статус малолетних узников фашистских лагерей.Начиная с 13 марта, в медико-социальном отделе УСРОП обратившимся северодвинцам будут выданы талоны на продовольственные товары.

При себе необходимо иметь паспорт и соответствующее удостоверение. Часы приёма - с 9.00 до 17.00, обед с 12.30 до 13.30. Адрес - улица Ломоносова, 41 а, кабинеты №№ 4, 5.