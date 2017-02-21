В Поморье завершилась акция «Полярный десант»

В Архангельске подвели итоги зимней патриотической акции студенческих отрядов «Полярный десант». Куратор акции, руководители отрядов, а также участники акции, собравшись вместе, рассмотрели и обсудили все «плюсы и минусы» выезда этого года, наметили планы на 2018 год, который станет юбилейным в истории акции.

Напомним, акция «Полярный десант» прошла на территории области с 10 по 20 февраля и охватила пять муниципалитетов Поморья. Участники акции посетили 24 населенных пункта.

«В этом году акция охватила более 3 тысяч жителей поморской глубинки. Это ветераны, пенсионеры, учащиеся и работники школ, работники детских садов, администрации районов и просто неравнодушное население, пришедшее на концерты. За десять дней была оказана трудовая помощь 45 - ти пенсионерам, ветеранам войны и труда. 35 социальных объектов, среди которых школы, детские сады, храмы, получили необходимую помощь в расчистке снега, расколке дров и даже построении снежных крепостей. Кроме этого получены данные по 31 памятнику и мемориалу, которые будут переданы в региональный центр патриотического воспитания», - рассказал куратор акции, директор ГАУ Архангельской области «Штаб молодежных трудовых отрядов» Юрий Комолятов.

Он добавил, что в этом году стартовало сразу несколько новых направлений работы «Полярного десанта».

Так, в рамках медицинского направления в населенных пунктах работали школы здоровья. Участники акции, обучающиеся на медицинских факультетах СГМУ рассказывали местным жителям о профилактике сердечно-сосудистых заболеваниях, определении инсульта или инфаркта. Также в рамках этого направления был произведен первичный осмотр населения - измерялся вес, рост, артериальное давления, полученные данные были направлены в ЦРБ.