В Красноборском районе прошёл конкурс "Марш кадет"

1 марта на базе Пермогорской школы состоялся второй районный конкурс «Марш кадет». В нём приняли участие кадетские классы из школ района.

Соревнования проводились в двух возрастных категориях: 2-4 классы и 5-6-е. Жюри было непросто сделать выбор, ведь все ребята подготовились отлично.

Среди 2-4 классов победителями стали кадеты 4 класса Черевковской средней школы», на втором месте - кадеты 2 класса из школы поселка Куликово, на третьем - кадеты 3 класса Красноборской школы.

Победители среди 5-6 классов – кадеты 6 класса Куликовской средней школы, на втором месте - шестиклассники из Пермогорской школы, на третьем - кадеты 5 класса из Черевково.

В конкурсе командиров победителями стали Даниил Федосеев, командир 6 кадетского класса Куликовской школы и Илья Яковлев, командир 4 кадетского класса из Черевково.

Настроение кадетов было настолько боевым и праздничным, что когда соревнования закончились и жюри удалилось для подведения итогов, они продолжали задорно и весело маршировать.Поздравляем всех с победой!