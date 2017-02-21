Архангелогородцы получат единую квитанцию по оплате ЖКХ за февраль

Ранее от ТГК-2 приходили отдельные квитки с начислениями за тепло. Архангельский центр расчётов заключил договор с теплоэнергетиками и теперь горожане будут получать единый платёжный документ.

Переход на общие квитки будет поэтапным. На первом этапе квитанции со строчкой «тепло» получат жители Левобережья, а в дальнейшем планируется поэтапно жителей Архангельска перевести на обслуживание в расчетный центр.

В единую квитанцию войдут суммы платежей за содержание жилья, водоотведение, показания индивидуальных приборов учёта, задолженность плательщиков, а также реквизиты ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Оплатить квитанции без комиссии можно будет в Сбербанке, на почте и не выходя из дома – через компьютер, на сайте Центра расчетов – без регистрации.