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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/02/49386.html

Общество

В Архангельск прибыла делегация консульства Китая

В Архангельск прибыла делегация консульства Китая
Фото пресс-службы администрации Архангельска
1 марта в администрации Архангельска обсудили перспективы сотрудничества в области экономики, туризма и культурного обмена с Китаем.

Беседа главы города Игоря Годзиша с руководителем делегации госпожой Го Минь началась со слов благодарности в адрес журналистов информационного агентства «Синьхуа», которые посетили Архангельск в декабре прошлого года с рекламным туром, организованным администрацией города. 

По итогам визита было опубликовано более 30 статей на китайском и английском языках, в которых Архангельск был представлен как город интересный для китайских туристов своей самобытной природой, промыслами, историей и архитектурой. 

Эксперты из Китая дали рекомендации по привлечению своих туристов в столицу Поморья, с учетом которых специалистами администрации совместно с туроператорами были разработаны программы для групп туристов из Китая. Они уже переведены на китайский язык и будут направлены в Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге.

—?Прежде всего, хотела бы отметить, что впервые посещаю Архангельск и впечатлена красотой природы и гостеприимством его жителей. Мы уже ознакомились с историей установления побратимских отношений Архангельска с городами в других странах, и будем рады, если такое взаимодействие будет установлено между вашим городом и одним из городов Китая, – отметила Генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге госпожа Го Минь.

Предложенный формат отношений нашел поддержку и у руководства администрации Архангельска. 

Большие возможности для расширения сотрудничества предоставляет и проведение в конце марта Международного Арктического форума. В его работе примет участие и высокопоставленная делегация из Китая, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

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