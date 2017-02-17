В Архангельск прибыла делегация консульства Китая

1 марта в администрации Архангельска обсудили перспективы сотрудничества в области экономики, туризма и культурного обмена с Китаем.

Беседа главы города Игоря Годзиша с руководителем делегации госпожой Го Минь началась со слов благодарности в адрес журналистов информационного агентства «Синьхуа», которые посетили Архангельск в декабре прошлого года с рекламным туром, организованным администрацией города.

По итогам визита было опубликовано более 30 статей на китайском и английском языках, в которых Архангельск был представлен как город интересный для китайских туристов своей самобытной природой, промыслами, историей и архитектурой.

Эксперты из Китая дали рекомендации по привлечению своих туристов в столицу Поморья, с учетом которых специалистами администрации совместно с туроператорами были разработаны программы для групп туристов из Китая. Они уже переведены на китайский язык и будут направлены в Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге.

—?Прежде всего, хотела бы отметить, что впервые посещаю Архангельск и впечатлена красотой природы и гостеприимством его жителей. Мы уже ознакомились с историей установления побратимских отношений Архангельска с городами в других странах, и будем рады, если такое взаимодействие будет установлено между вашим городом и одним из городов Китая, – отметила Генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге госпожа Го Минь.

Предложенный формат отношений нашел поддержку и у руководства администрации Архангельска.

Большие возможности для расширения сотрудничества предоставляет и проведение в конце марта Международного Арктического форума. В его работе примет участие и высокопоставленная делегация из Китая, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.