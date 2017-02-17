Ветер юго-западный и южный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с; днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем 0,+5°.
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Четверг, 2 марта, 11:33
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/02/49384.html
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2 марта в Поморье пройдёт мокрый снег с дождём
© PressFoto / Esat
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов мокрый снег, в южной половине области с дождем. Местами гололед, ночью и утром туман.
Ветер юго-западный и южный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с; днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем 0,+5°.
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