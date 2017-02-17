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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/01/49377.html

Общество

Записки ворчуна: Ипотека нас погубит

Записки ворчуна: Ипотека нас погубит
Недавно общался со своим старым знакомым. Оказалось, что он в свои 40 с семьей взял ипотеку на трехкомнатную квартиру в Архангельске. Платить надо 15 лет. По 25 тысяч рублей в месяц. «Доживешь?» - спрашиваю его. «Постараюсь», - отвечает знакомый.

Когда-то в Интернете была популярна шутка про Александра II, который говорил: «Не для того я отменил крепостное право, чтобы вы в XXI веке платили ипотеку». Ну да, думаю про себя, тут не до шуток. Давайте на минуту представим: молодая семья берет ипотеку на 20 лет и платит где-то по 30 тысяч рублей в месяц. Естественно, еще детей рожают, покупают еду и одежду, тратят на коммуналку, стараются иногда чем-то себя побаловать вроде нового смартфона или ноутбука. Но все мысли сосредоточены на одном: надо платить. Работать, чтобы платить. Искать дополнительный доход, чтобы платить. Экономить, чтобы платить. Отказывать себе в путешествиях за границу, чтобы платить. Терпеть начальника-дурака, чтобы платить. Стараться не болеть, чтобы платить. А когда заплатят эту ипотеку, то уже ни здоровья ни радости ни желаний не останется. А останется только помереть в этой наконец-то собственной квартире.

Самое интересно, что людям со всех сторон навязывают: берите ипотеку, рожайте детей, покупайте новое авто. Такое чувство, что большинство россиян родственники Вексельберга или Прохорова, а не обычные бедняки, считающие копейки от зарплаты до зарплаты. Архангельские застройщики вообще душегубы – по таким ценам за первичное жилье дешевле себе домик под Парижем купить. Причем, ипотека в капстранах не так разорительна, а процент составляет не 13-15, как у нас, а не более 5. Это как коммуналку заплатить, совсем не обременительно для бюджета. А у нас в России и тарифы растут, и проценты ипотечные не снижаются. Знакомый взял в ипотеку «трешку» в Архангельске за три миллиона, а заплатит целых шесть. А квартирка-то убогая – хрущевка 60-какого-то года, там еще на ремонт около миллиона уйдет. Вот и живут люди в «дорогих», а на деле ветхих «хоромах», и, вместо того, чтобы радоваться жизни, каждое нное число каждого месяца с дрожью в руках несут свои  кровные в банк. И мысль только одна гложет: ну когда уже это кончится!

Говорят, что у ипотеки в России нет альтернативы. Снимать, мол, еще более невыгодно. На это и рассчитывают застройщики, риелторы и банкиры – они-то свою копейку состригут с каждого ипотечника. «Покуда есть на свете дураки…» Смешная картина получается: ты вроде и собственник, а собственность твоя в руках банка. Захочешь работу поменять или с женой развестись? Крепко подумай, ведь банку это «по барабану». Даже если заболеешь или умрешь – он придет и стружку снимет в виде положенного процента.

Короче, не знаю, что советовать своему товарищу. Терпеть, только и всего. И вкалывать. Глядишь, быстрее выплатит. Лишь бы был жив и здоров…

А я лично продолжаю жить с папой и мамой и о своей квартире даже не мечтаю...

Геннадий Охов, Сегодня 13:51

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Комментарии
С 1 марта, сегодня 14:40

ипотека 7,7%.

12, сегодня 14:41

Да ну нах ипотеку! все равно помрём все

С 1 марта, сегодня 16:45

http://www.news29.ru/novosti/free-pr/Ipoteka_stanovitsja_dlja_zhitelej_Arhangelskoj_oblasti_bolee_deshevoj/61609
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