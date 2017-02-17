В Новодвинске отметят Международный день кошек

1 марта – Международный день кошек в России. Городская центральная библиотека приглашает всех любителей этих милых домашних животных на интерактивную программу «Образ кошки в литературе и фольклоре».



Вы услышите беседу «Кошачьи истории», увидите забавный видеоряд из жизни кошек и котов и посмеетесь над фрагментами из мультипликационных фильмов в подборке «Мульткотэ».

Также сможете поучаствовать в конкурсах, викторинах, в чтении стихов на кошачью тематику, и сами рассказать, что читали, смотрели и слышали о кошках.

Заявки на проведение мероприятия принимаются по телефону: 5-67-56. Мероприятие проводится с 1 марта по 10 марта.

Читальный зал городской центральной библиотеки приглашает всех желающих на тематическую беседу о кошках «Домашний дух иль божество…», где вам расскажут историю появления кошки в человеческом жилище и чем же кошки нас так привлекают. Заявки на проведение мероприятия принимаются по телефону: 4-48-48.



