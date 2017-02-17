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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/01/49372.html

Общество

В Новодвинске прошел конкурс для детей с ограниченными возможностями

В Новодвинске прошел конкурс для детей с ограниченными возможностями
Фото пресс-службы администрации Новодвинска
Накануне праздничных дней, посвящённых мужеству и отваге защитников Отечества, в школе № 3 прошёл уникальный конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Минута славы». В нём приняло участие более 50 ребят из школ города: 2,3,4,6 и 7.

В рамках данного конкурса дети с ОВЗ смогли раскрыть свои таланты. Те дети, которые боятся публики, могли реализовать себя через поделки декоративно - прикладного творчества и  рисунки в нетрадиционной  технике, которые были представлены на выставке в фойе школы № 3. Посетителей удивляло  живописное творчество, выполненное  методом тычка,  кляксографии, пластилинографии, мыльными пузырями и даже в технике граттографии. В номинации «декоративно-прикладное творчество»  мастера представили работы из бересты, миниатюры из пластилина, макарон, топпиарий, брошь в технике валяния, мягкие игрушки и поделки из ниток и воздушных шаров. 

Для более смелых участников в актовом зале прошёл концерт, где они представили свои таланты в совершенно разных направлениях: вокал, хореография,  единоборства, литературное творчество, актёрское мастерство.  Начался концерт с клипа «Минута славы» из телепроекта, который вдохновил участников и помог поверить в свои возможности. 

Далее помогло положительно настроиться  и раскрыться  участникам приветственного слово директора МОУ «СОШ № 3» Матюха Елены Ананьевны. Ведущей и организатором концерта выступила Гончарова Юлия Валерьевна учитель 1 «Г» класса МОУ «СОШ № 3», обучающегося по адаптированной программе для детей с ЗПР. А сами участники превратились в настоящих звёзд. Удивляли своим актёрским мастерством ученики 3 «В» и  4 «В» классов школы № 7 в театральных постановках по мотивам сказок русских писателей. Душой концерта стала песня в исполнении ученицы 2 «Б» класса школы№2  Кукушкиной Елизаветы. Затронула струны сердца игра на домре ученика 3 «В» класса школы № 7  Николаева Владислава. Настоящие защитники Бирюков Виталий (тэквондо)  4 «В» класс и Давыдов Кирилл (кобудо) 3 «В» класс школы № 7 выступили с показательными единоборствами. Очаровал всех без исключения танец матрёшек школы № 2. Самые маленькие участники-первоклассники школы № 3 Поповы Артём и Арина рассказали зрителям, как замечательно быть двойняшками. Помогло прочувствовать приближение весны стихотворение Карушевой  Натальи, ученицы 2 «Г» класса. Из коллективных выступлений особо впечатлила песня «Учил Суворов» в исполнении хора учащихся 4 «В» класса школы № 7. 

Оценивали и присуждали номинации компетентное жюри в составе: Натальи Юрьевны Курбановой, заместителя директора по научно-методической работе МОУ ДО «ДДТ», Татьяны Борисовны Тельнихиной, руководителя музея «Истоки», Оксаны Владимировны Фрунзе, педагога дополнительного образования МОУ ДО «ДДТ».
Все дети и педагоги  были награждены грамотами и дипломами, а также сладкими призами. Надеемся, что данное мероприятие станет доброй традицией города Новодвинска.

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