В Новодвинске прошел конкурс для детей с ограниченными возможностями

Накануне праздничных дней, посвящённых мужеству и отваге защитников Отечества, в школе № 3 прошёл уникальный конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Минута славы». В нём приняло участие более 50 ребят из школ города: 2,3,4,6 и 7.

В рамках данного конкурса дети с ОВЗ смогли раскрыть свои таланты. Те дети, которые боятся публики, могли реализовать себя через поделки декоративно - прикладного творчества и рисунки в нетрадиционной технике, которые были представлены на выставке в фойе школы № 3. Посетителей удивляло живописное творчество, выполненное методом тычка, кляксографии, пластилинографии, мыльными пузырями и даже в технике граттографии. В номинации «декоративно-прикладное творчество» мастера представили работы из бересты, миниатюры из пластилина, макарон, топпиарий, брошь в технике валяния, мягкие игрушки и поделки из ниток и воздушных шаров.

Для более смелых участников в актовом зале прошёл концерт, где они представили свои таланты в совершенно разных направлениях: вокал, хореография, единоборства, литературное творчество, актёрское мастерство. Начался концерт с клипа «Минута славы» из телепроекта, который вдохновил участников и помог поверить в свои возможности.

Далее помогло положительно настроиться и раскрыться участникам приветственного слово директора МОУ «СОШ № 3» Матюха Елены Ананьевны. Ведущей и организатором концерта выступила Гончарова Юлия Валерьевна учитель 1 «Г» класса МОУ «СОШ № 3», обучающегося по адаптированной программе для детей с ЗПР. А сами участники превратились в настоящих звёзд. Удивляли своим актёрским мастерством ученики 3 «В» и 4 «В» классов школы № 7 в театральных постановках по мотивам сказок русских писателей. Душой концерта стала песня в исполнении ученицы 2 «Б» класса школы№2 Кукушкиной Елизаветы. Затронула струны сердца игра на домре ученика 3 «В» класса школы № 7 Николаева Владислава. Настоящие защитники Бирюков Виталий (тэквондо) 4 «В» класс и Давыдов Кирилл (кобудо) 3 «В» класс школы № 7 выступили с показательными единоборствами. Очаровал всех без исключения танец матрёшек школы № 2. Самые маленькие участники-первоклассники школы № 3 Поповы Артём и Арина рассказали зрителям, как замечательно быть двойняшками. Помогло прочувствовать приближение весны стихотворение Карушевой Натальи, ученицы 2 «Г» класса. Из коллективных выступлений особо впечатлила песня «Учил Суворов» в исполнении хора учащихся 4 «В» класса школы № 7.

Оценивали и присуждали номинации компетентное жюри в составе: Натальи Юрьевны Курбановой, заместителя директора по научно-методической работе МОУ ДО «ДДТ», Татьяны Борисовны Тельнихиной, руководителя музея «Истоки», Оксаны Владимировны Фрунзе, педагога дополнительного образования МОУ ДО «ДДТ».

Все дети и педагоги были награждены грамотами и дипломами, а также сладкими призами. Надеемся, что данное мероприятие станет доброй традицией города Новодвинска.