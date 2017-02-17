В Архангельске с 1 марта начали действовать электронные проездные

Как и было запланировано, с сегодняшнего дня в областном центре начала работу автоматизированная система учета оплаты проезда.

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также горожане в возрасте 70 лет и старше, обладающие правом бесплатного проезда в общественном транспорте, вместо привычных бумажных талончиков уже сегодня начнут пользоваться электронными проездными картами.

Председатель Совета Ассоциации автотранспортников Архангельской области Андрей Попов сообщил, что все перевозчики готовы подключиться к автоматизированной системе учета оплаты проезда.

Однако часть перевозчиков еще не оснастила свои автобусы валидаторами, другие заканчивают обучение персонала для работы в новых условиях.

В связи с этим март станет своего рода переходным периодом, в течение которого обладатели электронных транспортных карт, в случае, если в автобусе нет этого считывающего устройства, имеют право проехать в нем бесплатно. Для этого достаточно предъявить карту и документ, удостоверяющий личность.

В случае, если по каким-то причинам кондуктор откажет в праве бесплатного проезда, необходимо незамедлительно сообщить о факте нарушения прав в АППП по телефону 29-40-01, а также в отдел транспорта и связи городской администрации по телефону 60-67-37, напоминает пресс-служба администрации Архангельска.