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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/01/49364.html
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В первый день весны в Поморье ожидается снег с дождём и гололёд
© PressFoto / YayMicro/Lukrecja
1 марта в большинстве районов области снег, днем местами с дождем. Местами гололед. Ветер южный и юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха ночью -3,-8°, при прояснениях -10,-15°; днем -2,+3°, на северо-востоке 0,-5°.
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