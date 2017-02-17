В Соломбале открылся центр арктических чудес © PressFoto / ClipDealer/Andreas Altenburger Последний день зимы международное сообщество отмечает как День Арктики. В КЦ «Соломбала - Арт» появился Центр арктических тайн и чудес. По словам директора «Соломбалы - Арт» Марины Малаховой, это новый туристический объект, позволяющий детям отправиться в интерактивное путешествие по Арктике. - Здесь маленькие посетители смогут узнать откуда берется ветер, как появляется северное сияние, познакомиться с главными созвездиями арктического небосвода, а также увидеть дом белого медведя, - отметила Марина Викторовна. В Центре арктических тайн и чудес может оказаться любой желающий. Для этого нужно предварительно позвонить по телефону (8182) 22-54-33. Нашли ошибку? Выделите текст,

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