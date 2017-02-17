В Соломбале открылся центр арктических чудес

По словам директора «Соломбалы - Арт» Марины Малаховой, это новый туристический объект, позволяющий детям отправиться в интерактивное путешествие по Арктике.
- Здесь маленькие посетители смогут узнать откуда берется ветер, как появляется северное сияние, познакомиться с главными созвездиями арктического небосвода, а также увидеть дом белого медведя, - отметила Марина Викторовна.
В Центре арктических тайн и чудес может оказаться любой желающий. Для этого нужно предварительно позвонить по телефону (8182) 22-54-33.