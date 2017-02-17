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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/28/49361.html

Общество

В Соломбале открылся центр арктических чудес

В Соломбале открылся центр арктических чудес
© PressFoto / ClipDealer/Andreas Altenburger
Последний день зимы международное сообщество отмечает как День Арктики. В КЦ «Соломбала - Арт» появился Центр арктических тайн и чудес.

По словам директора «Соломбалы - Арт» Марины Малаховой, это новый туристический объект, позволяющий детям отправиться в интерактивное путешествие по Арктике.

- Здесь маленькие посетители смогут узнать откуда берется ветер, как появляется северное сияние, познакомиться с главными созвездиями арктического небосвода, а также увидеть дом белого медведя, - отметила Марина Викторовна.

В Центре арктических тайн и чудес может оказаться любой желающий. Для этого нужно предварительно позвонить по телефону (8182) 22-54-33.

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