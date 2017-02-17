В Северодвинске масленичные гуляния посетили 16 тысяч человек

В Северодвинске Масленица выдалась широкой - более 16 тысяч взрослых и детей прощались с зимой и закликали весну на четырёх творческих пространствах города.

В Приморском парке зрителями и участниками театрализованного представления стали 250 человек. На площади Просянкина веселились и ели блины около 500 горожан.

На главной площади Северодвинска собрались проводить зиму около 3000 северодвинцев и гостей города. Много болельщиков и участников собрали соревнования по хоккею с мётлами от Молодёжного центра. Ярким, шумным и весёлым стал традиционный масленичный поезд - шествие с песнями, которым северодвинцы прошли от площади Победы к городскому парку культуры и отдыха.

Масленичные гуляния в парке посетили более 12 тысяч человек. Здесь были организованы развлечения на все вкусы и возрасты - от метания валенка и частушек, до лазертага и передвижного тира.

На площади Победы 14 команд - сборные федераций единоборств - состязались в перетягивании каната.

В массовых катаниях, проходивших на ледовых площадках городских организаций физкультурно-спортивной направленности, приняли участие 2817 северодвинцев.

Эпицентром праздника стало подведение итогов городских конкурсов «Сударыня Масленица» и «Снежные фигуры -2017», - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.