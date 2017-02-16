Архангельские поисковики разыскивают родственников солдата Павла Глазачева

Выяснилось, что ни командир, ни члены экипажа подлодки за свой подвиг не были удостоены советских государственных наград. Не так давно было подано ходатайство с целью восстановления исторической справедливости о посмертном награждении экипажа «Щ-408» и его командира капитан-лейтенанта Павла Кузьмина. Этим занимаются Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ, а также коллектив школы №504 Санкт-Петербурга.
Архангельские поисковики просят откликнуться родственников героя для последующего получения награды. Подробная информация о гибели подводной лодки размещена здесь.
Телефон для связи: 8(8182) 211-254. Почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.118, ГАУ Архангельской области «Патриот» или по электронной почте - poisk-29@yandex.ru.
Напомним, что только в прошлом году в региональный центр «Патриот» за помощью в поиске пропавших без вести бойцов уже обратились более 160 человек.