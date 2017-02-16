Архангельские поисковики разыскивают родственников солдата Павла Глазачева Фото с сайта flot.com В ходе поисковой экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы», которая состоялась в мае 2016 года, на дне Финского залива были обнаружены останки затонувшей в мае 1943 года подводной лодки «Щ – 408». В ходе проделанной работы удалось установить личности находившихся на борту подлодки членов экипажа. Среди них был Павел Васильевич Глазачев 1913 года рождения, уроженец Шенкурска. Выяснилось, что ни командир, ни члены экипажа подлодки за свой подвиг не были удостоены советских государственных наград. Не так давно было подано ходатайство с целью восстановления исторической справедливости о посмертном награждении экипажа «Щ-408» и его командира капитан-лейтенанта Павла Кузьмина. Этим занимаются Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ, а также коллектив школы №504 Санкт-Петербурга.



Архангельские поисковики просят откликнуться родственников героя для последующего получения награды. Подробная информация о гибели подводной лодки размещена здесь.



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Напомним, что только в прошлом году в региональный центр «Патриот» за помощью в поиске пропавших без вести бойцов уже обратились более 160 человек.





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