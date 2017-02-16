Северодвинцы приняли участие в турнире по метанию валенок © PressFoto / paleka Более 130 человек метали валенки целыми семьями и командами. Горожанам предстояло пройти три тура, в каждом из которых на метание «снаряда» давалось по три попытки. По итогам состязаний самый лучший результат по метанию валенок среди мужчин составил 27 метров, а среди женщин — 14 метров, - сообщает пресс-служба ИА «Национальный акцент». Нашли ошибку? Выделите текст,

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