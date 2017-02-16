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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/28/49346.html

Общество

Поморье налаживает сотрудничество с Владимирской областью

Поморье налаживает сотрудничество с Владимирской областью
Фото пресс-службы правительства области
На Российском инвестиционном форуме в Сочи правительство Архангельской области и администрация Владимирской подписали соглашение.

Стороны планируют развивать сотрудничество по широкому кругу вопросов. В том числе – в экономике, промышленном производстве, инвестициях, торговле, предпринимательской деятельности, науке и высоких технологиях, образовании, здравоохранении, транспорте и дорожном хозяйстве, культуре, архитектуре, строительстве, спорте, туризме и молодежной политике.

— Я пригласила коллег из Архангельской области посетить V Владимирский экономический форум, который пройдёт у нас с 19 по 21 мая 2017 года, – отметила губернатор Владимирской области Светлана Орлова. – В этом году главной темой форума станет туризм. Поэтому мы очень ждём делегацию Архангельской области для обмена опытом и разработки совместных проектов.

Ещё одно приоритетное направление сотрудничества – поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. В том числе, в сфере разработки и реализации совместных программ и расширении деловых контактов между субъектами бизнеса.

— Я считаю, что подписанное соглашение с Владимирской областью является важным шагом в решении общей задачи – развитии предпринимательства и взаимовыгодного сотрудничества в интересах жителей Архангельской и Владимирской областей, – подчеркнул  Игорь Орлов. 

Губернатор Поморья пригласил коллег посетить одно из самых ярких мероприятий региона – Маргаритинскую ярмарку, сообщает пресс-служба областного правительства.

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