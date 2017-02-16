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Вторник, 28 февраля, 14:25
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/28/49345.html
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Последний день зимы в Поморье будет морозным и снежным
© YayMicro/Mikhail Ulyannikov/PressFoto
28 февраля ночью в большинстве районов, днем местами снег. Ветер западный и юго-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснениях -15,-20°; днем -3,-8°.
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