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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/28/49345.html

Общество

Последний день зимы в Поморье будет морозным и снежным

Последний день зимы в Поморье будет морозным и снежным
© YayMicro/Mikhail Ulyannikov/PressFoto
28 февраля ночью в большинстве районов, днем местами снег. Ветер западный и юго-западный 7-12 м/с.

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