Андрей Палкин: налоги я заплачу. Спите спокойно

Сегодня получила продолжение история с налоговыми долгами самого богатого депутата Госдумы РФ Андрея Палкина. Он провел в Архангельске совместно с руководителем Управления налоговой службы Сергеем Родионовым встречу с региональными СМИ.

«Налоги я заплачу, все будет по-честному!» - заявил депутат Палкин перед началом встречи. «Как вы видите, я не планирую уводить свое предприятие из региона, не собираюсь сливать свои активы в унитаз. Я передаю бизнес своим сыновьям, которые со мной работают в строительстве. Просто сейчас мне необходима отсрочка. Пока идет передача бизнеса, у меня нет возможности заплатить налоги. Но все они будут выплачены, я честный человек» - заверил журналистам депутат.

Напомним немного историю вопроса, подробно ее мы освещали недавно. По состоянию на 10 февраля задолженность по налогам у депутата Палкина составляет около 148 миллионов рублей. За ним числятся долги перед федеральным бюджетом в размере 76,8 млн., перед бюджетом Архангельской области – в размере 46,9 млн., а также 24,3 млн – перед бюджетом Котласа. Налоговые обязательства возникли вследствие продажи имущества, а также по результатам выездной налоговой проверки, но и по доходам от предпринимательской деятельности за 2015-2016 годы.

Из-за этих коллизий – с невозможностью заплатить деньги, Андрей Васильевич подал заявление на банкротство. Это заявление рассмотрит Арбитражный суд Архангельской области. Ранее руководитель УФНС Сергей Родионов заявил, что, по мнению налоговой, поданное Палкиным заявление о признании его банкротом, вызывает сожаление и определенную настороженность. Ведь банкротство предусматривает не только реструктуризацию долга, но и его возможное списание. А это уже значительная потеря бюджетных средств.

Сам Палкин не считает банкротство чем-то стыдным. «Это нормальная процедура оздоровления. Я получаю возможность отсрочки и реструктуризации долга. Раньше я встречался с представителями ФНС в Москве и просил дать мне эту отсрочку. Теперь я вынужден подать на банкротство, но это не означает, что я не хочу платить налоги», - заявил депутат.

У нашего агентства «Двина-Информ» возник резонный вопрос к депутату: ведь он не мог не знать, двигаясь в Госдуму РФ, что по закону депутат не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью и должен избавиться от своих активов. Тогда почему Палкин говорит, что для него это стало неожиданностью, и он не успел решить свои дела с передачей бизнеса и выплатой налогов? Андрей Васильевич подчеркнул, что его решение идти в депутаты не было спонтанным. «Меня выдвинули избиратели, которые мне доверяют. Да, я не думал, что все формальности с передачей бизнеса займут столько времени, я даже к работе в Думе из-за присутствия в налоговой приступил не с 5 октября, а с 19-го».

Также Палкин сообщил, что имел разговор со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным и тот в курсе его налоговых проблем. Но речи о лишении мандата не было.

По поводу своего «богатства» депутат Госдумы и известный строитель заметил, что прибыль от бизнеса на деле небольшая. «Я декларирую миллиард с лишним доходов, но примерно такие же и расходы. Чистая прибыль небольшая – всего 9 миллионов. Строительная отрасль сегодня находится в непростой ситуации. И по поводу 59 квартир повторюсь: я сдаю их в рамках социального найма, не живу я в них! Кстати, моя инициатива с социальным наймом еще получит свое развитие в нашей стране» (речь идет о т.н. «доходных домах», собственник которых сдает жилье в рамках договора социального найма, чем-то напоминая советские ЖЭУ и ЖЭКи-авт.)

Нам же остается ждать 9 марта: в этот день свое решение по банкротству Палкина вынесет Арбитражный суд. А далее – процесс реструктуризации долга и…, как обещает Палкин, заплаченные в бюджет налоги. Сергей Родионов заметил, что эти налоги региону очень нужны, ведь на них содержатся медицина, образование, дороги и многие другие важные отрасли.