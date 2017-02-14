Новости дня

В Плесецком районе трое мужчин пытались изнасиловать женщину и убили ее мужа

Под Северодвинском легковушка столкнулась с эвакуатором

Результаты провального матча «Водник»-«Байкал-Энергия» аннулированы

В Плесецком районе десятилетняя девочка получила травму в ДТП

Мобильная версия 16+

Понедельник, 27 февраля, 16:07

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/27/49340.html

Общество

Андрей Палкин: налоги я заплачу. Спите спокойно

Андрей Палкин: налоги я заплачу. Спите спокойно
фото Артема Келарева
Сегодня получила продолжение история с налоговыми долгами самого богатого депутата Госдумы РФ Андрея Палкина. Он провел в Архангельске совместно с руководителем Управления налоговой службы Сергеем Родионовым встречу с региональными СМИ.

«Налоги я заплачу, все будет по-честному!» - заявил депутат Палкин перед началом встречи. «Как вы видите, я не планирую уводить свое предприятие из региона, не собираюсь сливать свои активы в унитаз. Я передаю бизнес своим сыновьям, которые со мной работают в строительстве. Просто сейчас мне необходима отсрочка. Пока идет передача бизнеса, у меня нет возможности заплатить налоги. Но все они будут выплачены, я честный человек» - заверил журналистам депутат.

Напомним немного историю вопроса, подробно ее мы освещали недавно. По состоянию на 10 февраля задолженность по налогам у депутата Палкина составляет около 148 миллионов рублей. За ним числятся долги перед федеральным бюджетом в размере 76,8 млн., перед бюджетом Архангельской области – в размере 46,9 млн., а также 24,3 млн – перед бюджетом Котласа. Налоговые обязательства возникли вследствие продажи имущества, а также по результатам выездной налоговой проверки, но и по доходам от предпринимательской деятельности за 2015-2016 годы.

Из-за этих коллизий – с невозможностью заплатить деньги, Андрей Васильевич подал заявление на банкротство. Это заявление рассмотрит Арбитражный суд Архангельской области. Ранее руководитель УФНС Сергей Родионов заявил, что, по мнению налоговой, поданное Палкиным заявление о признании его банкротом, вызывает сожаление и определенную настороженность. Ведь банкротство предусматривает не только реструктуризацию долга, но и его возможное списание. А это уже значительная потеря бюджетных средств.

Сам Палкин не считает банкротство чем-то стыдным. «Это нормальная процедура оздоровления. Я получаю возможность отсрочки и реструктуризации долга. Раньше я встречался с представителями ФНС в Москве и просил дать мне эту отсрочку. Теперь я вынужден подать на банкротство, но это не означает, что я не хочу платить налоги», - заявил депутат.

У нашего агентства «Двина-Информ» возник резонный вопрос к депутату: ведь он не мог не знать, двигаясь в Госдуму РФ, что по закону депутат не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью и должен избавиться от своих активов. Тогда почему Палкин говорит, что для него это стало неожиданностью, и он не успел решить свои дела с передачей бизнеса и выплатой налогов? Андрей Васильевич подчеркнул, что его решение идти в депутаты не было спонтанным. «Меня выдвинули избиратели, которые мне доверяют. Да, я не думал, что все формальности с передачей бизнеса займут столько времени, я даже к работе в Думе из-за присутствия в налоговой приступил не с 5 октября, а с 19-го».

Также Палкин сообщил, что имел разговор со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным и тот в курсе его налоговых проблем. Но речи о лишении мандата не было.

По поводу своего «богатства» депутат Госдумы и известный строитель заметил, что прибыль от бизнеса на деле небольшая. «Я декларирую миллиард с лишним доходов, но примерно такие же и расходы. Чистая прибыль небольшая – всего 9 миллионов. Строительная отрасль сегодня находится в непростой ситуации. И по поводу 59 квартир повторюсь: я сдаю их в рамках социального найма, не живу я в них! Кстати, моя инициатива с социальным наймом еще получит свое развитие в нашей стране» (речь идет о т.н. «доходных домах», собственник которых сдает жилье в рамках договора социального найма, чем-то напоминая советские ЖЭУ и ЖЭКи-авт.)

Нам же остается ждать 9 марта: в этот день свое решение по банкротству Палкина вынесет Арбитражный суд. А далее – процесс реструктуризации долга и…, как обещает Палкин, заплаченные в бюджет налоги. Сергей Родионов заметил, что эти налоги региону очень нужны, ведь на них содержатся медицина, образование, дороги и многие другие важные отрасли. 

Алексей Морозов, Сегодня 14:24

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Виталий В, сегодня 15:07

Встреча совместно с руководителем налоговой, за одним столом, всё ясно...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Хватит сосать бюджет! Возмущенные болельщики требуют от губернатора распустить "Водник"Сегодня 10:24
9 комментариев

В Архангельске будет проведена проверка по видео о скорой, уехавшей с места ДТПСегодня 09:30

Видео: Зрители освистали хоккеистов за 20 автоголов на Чемпионате России по бендиВчера 23:20
2 комментария

80 лучших людей Архангельской области: Владимир ГрибВчера 10:14
2 комментария

В столице Поморья поисковики открыли «Вахту памяти» 2017 годаПозавчера 19:07

Общество

Из кранов архангелогородцев потечет зеленая водаСегодня 13:47

В Приморском районе появился школьный поисковый отряд «Пионер»Сегодня 12:23

На Земле Франца-Иосифа отметили первый восходСегодня 12:09

Школьники Онежского района победили в конкурсе «Безопасное колесо-2017»Сегодня 11:50

Студотряды Поморья готовятся к трудовому сезонуСегодня 11:26

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Имеет ли, на ваш взгляд, Архангельская область экономические перспективы?
Результаты
Новости рубрик

Из кранов архангелогородцев потечет зеленая вода

В Приморском районе появился школьный поисковый отряд «Пионер»

На Земле Франца-Иосифа отметили первый восход

Школьники Онежского района победили в конкурсе «Безопасное колесо-2017»

Поедут ли по Архангельску автобусы-«гармошки»?

Министр Елена Молчанова - ответственная за взаимодействие с федеральным агентством стратегических инициатив

«Аквилон-Инвест» успешно реализует самый масштабный градостроительный проект в Архангельске

В Архангельске готовятся к региональному строительному форуму

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в январе 2017 года

Помощник вице-спикера Владимир Рычагов: Выдвижение Ольги Епифановой в президенты - это слухи

"Единая Россия" проведет праймериз в Архангельске и четырех районах Поморья

Были Павленко, Гармашов, Ковалев. Стал Евменов

Депутаты на год. Архангельскую область ждут мини-выборы

За экономику Архангельской области будет отвечать бывший ревизор

В Плесецком районе трое мужчин пытались изнасиловать женщину и убили ее мужа

Под Северодвинском легковушка столкнулась с эвакуатором

В Плесецком районе десятилетняя девочка получила травму в ДТП

Под Архангельском найдены два заблудившихся подростка

В Цигломени мужчина-инвалид погиб при пожаре

Результаты провального матча «Водник»-«Байкал-Энергия» аннулированы

В Новодвинске прошли юношеские соревнования по хоккею

Хватит сосать бюджет! Возмущенные болельщики требуют от губернатора распустить "Водник"

Видео: Зрители освистали хоккеистов за 20 автоголов на Чемпионате России по бенди

«Водник» на равных сыграл с лидером чемпионата

В Архангельск придёт «Европейская весна»

В Архангельске стартует новый проект «Северный хор в формате 6D»

В столице Поморья открылось рок-караоке

В Северодвинске пройдёт фестиваль джазовой музыки "Вдохновение"

В Архангельском музыкальном колледже выступит всемирно известная альтистка Анна Серова
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru