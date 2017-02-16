Новости дня

В Плесецком районе трое мужчин пытались изнасиловать женщину и убили ее мужа

Под Северодвинском легковушка столкнулась с эвакуатором

Результаты провального матча «Водник»-«Байкал-Энергия» аннулированы

В Плесецком районе десятилетняя девочка получила травму в ДТП

Мобильная версия 16+

Понедельник, 27 февраля, 16:07

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/27/49337.html

Общество

В Приморском районе появился школьный поисковый отряд «Пионер»

В Приморском районе появился школьный поисковый отряд «Пионер»
20 февраля в Бобровской школе прошел традиционный Смотр строя и песни, на котором состоялось посвящение бойцов первого в Приморском районе поискового отряда «Пионер».

Участниками Смотра стали ученики 5-11 классов. Каждому классу было дано задание продемонстрировать  строевую подготовку и исполнить песню в строю.

Ребята, которые входят в поисковый отряд, были выбраны неспроста.  Они  активно принимают участие в военно-патриотических и спортивных мероприятиях и  добились хороших результатов. Некоторые из них  участвовали в профильной поисковой смене в лагере «Орленок», а также в поисковой  экспедиции в Карелия – 2016, бойцы отряда являются участниками и призерами областного фестиваля военной песни, а так же участниками городских игр «Морской щит России», «История Архангельской области» и др. Бойцы были удостоены почетного права стоять на посту у памятника односельчанам и активно готовятся к областной игре «Спецназ».

Бойцы отряда показали композицию с российским флагом, мальчики продемонстрировали навыки владения оружием. После поднятия Российского флага выступили почетные гости с приветственным словом к участникам Смотра. Бойцы отряда «Пионер» торжественно приняли присягу поисковика. Глава Приморского района Валентина Рудкина поздравила ребят и всех присутствующих и вручила отряду сертификат на покупку спортивного инвентаря. Представители организации «Боевое братство» вручили всем членам отряда подарки. После этого было объявлено начало Смотра строя и песни.

Учащиеся показали свою строевую подготовку, умение маршировать, четко выполнять команды, исполнять строевую песню,  умение слаженно работать в коллективе. При этом оценивались дисциплина строя, внешний вид, сдача рапортов, элементы построения, строевой шаг и исполнение строевой песни.

Первое место заняли учащиеся 7 класса ( кл. рук. Чецкая И.Г.), вторыми стали ученики 10-11 класса (кл. рук. Иконникова Н.П.), на третьем месте – 9 класс (кл. рук. Герасимова Т.Г.) Приз зрительских симпатий получили ученики 5 класса (кл. рук. Воронцова Л.Ю) и ученица этого класса Алена Кошуняева стала лучшим командиром класса. Все участники конкурса были награждены сладкими призами, - сообщает пресс-служба администрации Приморского района.

Сегодня 12:23

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Андрей Палкин: налоги я заплачу. Спите спокойноСегодня 14:24
1 комментарий

Хватит сосать бюджет! Возмущенные болельщики требуют от губернатора распустить "Водник"Сегодня 10:24
9 комментариев

В Архангельске будет проведена проверка по видео о скорой, уехавшей с места ДТПСегодня 09:30

Видео: Зрители освистали хоккеистов за 20 автоголов на Чемпионате России по бендиВчера 23:20
2 комментария

80 лучших людей Архангельской области: Владимир ГрибВчера 10:14
2 комментария

Общество

Андрей Палкин: налоги я заплачу. Спите спокойноСегодня 14:24
1 комментарий

Из кранов архангелогородцев потечет зеленая водаСегодня 13:47

На Земле Франца-Иосифа отметили первый восходСегодня 12:09

Школьники Онежского района победили в конкурсе «Безопасное колесо-2017»Сегодня 11:50

Студотряды Поморья готовятся к трудовому сезонуСегодня 11:26

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Имеет ли, на ваш взгляд, Архангельская область экономические перспективы?
Результаты
Новости рубрик

Андрей Палкин: налоги я заплачу. Спите спокойно

Из кранов архангелогородцев потечет зеленая вода

На Земле Франца-Иосифа отметили первый восход

Школьники Онежского района победили в конкурсе «Безопасное колесо-2017»

Поедут ли по Архангельску автобусы-«гармошки»?

Министр Елена Молчанова - ответственная за взаимодействие с федеральным агентством стратегических инициатив

«Аквилон-Инвест» успешно реализует самый масштабный градостроительный проект в Архангельске

В Архангельске готовятся к региональному строительному форуму

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в январе 2017 года

Помощник вице-спикера Владимир Рычагов: Выдвижение Ольги Епифановой в президенты - это слухи

"Единая Россия" проведет праймериз в Архангельске и четырех районах Поморья

Были Павленко, Гармашов, Ковалев. Стал Евменов

Депутаты на год. Архангельскую область ждут мини-выборы

За экономику Архангельской области будет отвечать бывший ревизор

В Плесецком районе трое мужчин пытались изнасиловать женщину и убили ее мужа

Под Северодвинском легковушка столкнулась с эвакуатором

В Плесецком районе десятилетняя девочка получила травму в ДТП

Под Архангельском найдены два заблудившихся подростка

В Цигломени мужчина-инвалид погиб при пожаре

Результаты провального матча «Водник»-«Байкал-Энергия» аннулированы

В Новодвинске прошли юношеские соревнования по хоккею

Хватит сосать бюджет! Возмущенные болельщики требуют от губернатора распустить "Водник"

Видео: Зрители освистали хоккеистов за 20 автоголов на Чемпионате России по бенди

«Водник» на равных сыграл с лидером чемпионата

В Архангельск придёт «Европейская весна»

В Архангельске стартует новый проект «Северный хор в формате 6D»

В столице Поморья открылось рок-караоке

В Северодвинске пройдёт фестиваль джазовой музыки "Вдохновение"

В Архангельском музыкальном колледже выступит всемирно известная альтистка Анна Серова
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru