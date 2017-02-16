В Приморском районе появился школьный поисковый отряд «Пионер» 20 февраля в Бобровской школе прошел традиционный Смотр строя и песни, на котором состоялось посвящение бойцов первого в Приморском районе поискового отряда «Пионер». Участниками Смотра стали ученики 5-11 классов. Каждому классу было дано задание продемонстрировать строевую подготовку и исполнить песню в строю.



Ребята, которые входят в поисковый отряд, были выбраны неспроста. Они активно принимают участие в военно-патриотических и спортивных мероприятиях и добились хороших результатов. Некоторые из них участвовали в профильной поисковой смене в лагере «Орленок», а также в поисковой экспедиции в Карелия – 2016, бойцы отряда являются участниками и призерами областного фестиваля военной песни, а так же участниками городских игр «Морской щит России», «История Архангельской области» и др. Бойцы были удостоены почетного права стоять на посту у памятника односельчанам и активно готовятся к областной игре «Спецназ».



Бойцы отряда показали композицию с российским флагом, мальчики продемонстрировали навыки владения оружием. После поднятия Российского флага выступили почетные гости с приветственным словом к участникам Смотра. Бойцы отряда «Пионер» торжественно приняли присягу поисковика. Глава Приморского района Валентина Рудкина поздравила ребят и всех присутствующих и вручила отряду сертификат на покупку спортивного инвентаря. Представители организации «Боевое братство» вручили всем членам отряда подарки. После этого было объявлено начало Смотра строя и песни.



Учащиеся показали свою строевую подготовку, умение маршировать, четко выполнять команды, исполнять строевую песню, умение слаженно работать в коллективе. При этом оценивались дисциплина строя, внешний вид, сдача рапортов, элементы построения, строевой шаг и исполнение строевой песни.



Первое место заняли учащиеся 7 класса ( кл. рук. Чецкая И.Г.), вторыми стали ученики 10-11 класса (кл. рук. Иконникова Н.П.), на третьем месте – 9 класс (кл. рук. Герасимова Т.Г.) Приз зрительских симпатий получили ученики 5 класса (кл. рук. Воронцова Л.Ю) и ученица этого класса Алена Кошуняева стала лучшим командиром класса. Все участники конкурса были награждены сладкими призами, - сообщает пресс-служба администрации Приморского района. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 12:23