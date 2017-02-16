На Земле Франца-Иосифа отметили первый восход Фото Игоря Котрехова 26 февраля здесь завершилась полярная ночь. - Стало заметно светлее, – сообщил руководитель группы сотрудников национального парка «Русская Арктика», зимующих на острове Земля Александры, участковый государственный инспектор Денис Менников. – Правда, заснять первые солнечные лучи пока не удаётся из-за сильных метелей.



Высокоширотное положение арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа – территории национального парка «Русская Арктика» – обуславливает продолжительный период полярной ночи, которая длится от 98 до 133 суток.



Напомним, в 2015 году появление над горизонтом края солнца зафиксировали 26 февраля, в 2016 – на день раньше.



В этом году в условиях полярной ночи на опорном пункте «Омега» на Земле Александры работали 3 госинспектора «Русской Арктики». Сейчас там проживают четверо сотрудников, сообщает пресс-служба национального парка. Нашли ошибку? Выделите текст,

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