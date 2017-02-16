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Архангелогородцы приняли участие в «Финансовых битвах»

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/27/49327.html

Общество

Архангелогородцы приняли участие в «Финансовых битвах»

Архангелогородцы приняли участие в «Финансовых битвах»
Фото предоставлено Анной Резвой
На празднике Масленицы в Архангельске для горожан устроили «Финансовые битвы». Площадка собрала более 2 тысяч человек. Ее участники испытали на практике как не запутаться в финансовой паутине, на что обратить внимание при выборе кредита, как правильно пользоваться микрозаймами, заполнили экспресс - тесты по финансовой грамотности, а также стали участниками традиционных уличных забав.

Мероприятие прошло в рамках региональной программы повышения уровня финансовой грамотности населения Архангельской области, которая успешно реализуется на территории региона с 2014 года. Программа рассчитана до 2019 года.

Как отметила ведущий консультант министерства финансов Архангельской области Валентина Даниловская, в настоящее время главная задача - развитие в регионе кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности населения.

«В рамках реализации программы в нашем регионе началось обучение педагогов общеобразовательных учебных заведений, детских домов и интернатов, колледжей, преподавателей вузов, а также консультантов – методистов. Обучение пройдут более 1300 человек. После этого в вузах и школах будут введены уроки по финансовой грамотности. Кроме того, в рамках программы запланировано проведение лекций, семинаров, дистанционных курсов и различных конкурсов и развлекательно-просветительских мероприятий по финансовой грамотности. В настоящее время тема финансовой грамотности крайне актуальна, так как большая часть населения не разбирается в базовых финансовых продуктах, не умеет планировать свой личный бюджет, не имеет подушки безопасности, не знает, куда обратиться за защитой прав потребителя финансовых услуг», - пояснила Валентина Даниловская.

Архангелогородка Елена Коржакова не первый год работает в банке. Ответить на вопросы экспресс – теста по финансовой грамотности для нее не составило особого труда. Однако, некоторые вопросы все-таки заставили ее задуматься.

«Безусловно, в нашем городе нужны площадки, где людей будут учить финансовой грамотности. В нашем современном мире это крайне важно и необходимо. К сожалению, не все умеют и знают, как правильно пользоваться различными финансовыми продуктами», - рассказала Елена Коржакова.

Самые активные, принявшие участие в «Финансовых битвах», успешно выдержавшие все испытания, были отмечены сертификатами.

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