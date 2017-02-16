Архангелогородцы с удовольствием общались с веселыми скоморохами, ели блины, перетягивали канат, приняли участие в мастер-классе по колокольному звону, тягали гирю и смотрели концерт.
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Понедельник, 27 февраля, 10:59
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/27/49323.html
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В округе Варавино-Фактория с размахом проводили Масленицу
В воскресенье у Ломоносовского дворца культуры развернулись Масленичные гуляния.
Архангелогородцы с удовольствием общались с веселыми скоморохами, ели блины, перетягивали канат, приняли участие в мастер-классе по колокольному звону, тягали гирю и смотрели концерт.
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