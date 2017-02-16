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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/25/49317.html

Общество

В столице Поморья поисковики открыли «Вахту памяти» 2017 года

В столице Поморья поисковики открыли «Вахту памяти» 2017 года
Фото пресс-службы центра "Патриот"
Церемония открытия состоялась 23 февраля в центре "Патриот" и была посвящена празднованию Дню защитника Отечества. В рамках мероприятия состоялось награждение лучших поисковиков региона, победителей творческих конкурсов и военно-исторических игр. Родным и близким героев Великой Отечественной войны были вручены копии наградных документов.

Кроме того, все желающие в этот день могли посетить две экспозиции — передвижную выставку «Оружие Победы» и фотовыставку «Дервиш 75».

Также на церемонии открытия председатель регионального отделения «Поискового движения России» Елена Недзвецкая рассказала, что в планах у наших поисковиков в 2017 году провести несколько экспедиций в республику Карелия, Ленинградскую область, в Калмыкию и открыть на базе центра полноценный музей, сообщает пресс-служба ГАУ Архангельской области «Патриот».

Напоминаем, что в регионе действуют 38 поисковых отряда, которые объединяют свыше 400 человек, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Вчера 19:07

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