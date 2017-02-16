В столице Поморья поисковики открыли «Вахту памяти» 2017 года

Кроме того, все желающие в этот день могли посетить две экспозиции — передвижную выставку «Оружие Победы» и фотовыставку «Дервиш 75».
Также на церемонии открытия председатель регионального отделения «Поискового движения России» Елена Недзвецкая рассказала, что в планах у наших поисковиков в 2017 году провести несколько экспедиций в республику Карелия, Ленинградскую область, в Калмыкию и открыть на базе центра полноценный музей, сообщает пресс-служба ГАУ Архангельской области «Патриот».
Напоминаем, что в регионе действуют 38 поисковых отряда, которые объединяют свыше 400 человек, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.