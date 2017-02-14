Накануне Великого поста митрополит Даниил совершит вечерю с чином прощения

Накануне Великого поста митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил совершит в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья вечерню с чином прощения. Богослужение начнется в 18:00.

По словам митрополита Даниила, эта удивительная служба, располагающая к глубокому покаянию и примирению, направлена на то, чтобы умягчить сердца.

— Господь повелевает нам перед вступлением в Великий пост примириться с ближними. Это стремление не должно покидать нас за воротами храма. Если человек по-настоящему видит свои грехи, он не будет презрительно смотреть на ближнего: ведь другой так же грешен, как и я. Накануне Великого поста давайте пожалеем друг друга, попросим прощения у Господа за ближних, попросим Его помочь им, – говорит владыка.

Прощеное воскресенье – последний день перед Великим постом, когда все православные просят друг у друга прощения, чтобы приступить к нему с доброй душой. Чин прощения, как правило, совершается в храмах в воскресенье вечером – это служба вечерни сырной седмицы, - сообщает пресс-служба Архангельской и Холмогорской епархии.



