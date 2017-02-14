Температура ночью -7,-12°, при прояснениях местами -17,-22°; днем -3,-8°, на юге области местами 0,-5°.
|
Новости дня
Накануне Великого поста митрополит Даниил совершит вечерю с чином прощения
В Северодвинске из-за пожара пришлось эвакуировать 10 человек
25 февраля в большинстве районов Поморья пройдёт слабая метель
Для осужденных Архангельской колонии провели тренинг "Свеча прощения"
|
Суббота, 25 февраля, 11:44
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/25/49311.html
|
25 февраля в большинстве районов Поморья пройдёт слабая метель
©PressFoto / Palana
В большинстве районов снег, слабая метель. Ветер юго-восточный и южный, днем в западной половине области северо-восточный и северный местами 5-10 м/с порывы 12-15 м/с.
Температура ночью -7,-12°, при прояснениях местами -17,-22°; днем -3,-8°, на юге области местами 0,-5°.
|
Главное
«Водник» на равных сыграл с лидером чемпионатаВчера 14:30
Поедут ли по Архангельску автобусы-«гармошки»?Позавчера 21:03
В Архангельске прошла церемония возложения цветов в честь Дня защитника ОтечестваПозавчера 13:25
80 лучших людей Архангельской области: Виктор ПетровПозавчера 11:30
Новый подрядчик будет "спасать" перинатальный центр22 февраля 2017 14:34
Общество
Накануне Великого поста митрополит Даниил совершит вечерю с чином прощения Сегодня 09:50
Для осужденных Архангельской колонии провели тренинг "Свеча прощения"Вчера 14:42
День защитника Отечества в Архангельске завершился салютомВчера 14:35
24 февраля температура воздуха в Поморье опустится до -20°Вчера 09:24
В Архангельске прошла церемония возложения цветов в честь Дня защитника ОтечестваПозавчера 13:25
Опрос
Накануне Великого поста митрополит Даниил совершит вечерю с чином прощения
Для осужденных Архангельской колонии провели тренинг "Свеча прощения"
День защитника Отечества в Архангельске завершился салютом
Поедут ли по Архангельску автобусы-«гармошки»?
Министр Елена Молчанова - ответственная за взаимодействие с федеральным агентством стратегических инициатив
«Аквилон-Инвест» успешно реализует самый масштабный градостроительный проект в Архангельске
В Архангельске готовятся к региональному строительному форуму
Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в январе 2017 года
Помощник вице-спикера Владимир Рычагов: Выдвижение Ольги Епифановой в президенты - это слухи
"Единая Россия" проведет праймериз в Архангельске и четырех районах Поморья
Были Павленко, Гармашов, Ковалев. Стал Евменов
Депутаты на год. Архангельскую область ждут мини-выборы
За экономику Архангельской области будет отвечать бывший ревизор
В Северодвинске из-за пожара пришлось эвакуировать 10 человек
В Котласском районе мужчина погиб в результате ДТП
При пожаре в Архангельске погибла семья пенсионеров
Самолёт Архангельск-Москва вернулся в аэропорт из-за технической неполадки
«Водник» на равных сыграл с лидером чемпионата
В столице Поморья завершился зональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу
Молодежка «Водника» провела заключительные матчи на выезде в этом сезоне
В чемпионате Поморья по русскому хоккею обострилась борьба за призовые места
В Архангельске стартует новый проект «Северный хор в формате 6D»
В столице Поморья открылось рок-караоке
В Северодвинске пройдёт фестиваль джазовой музыки "Вдохновение"
В Архангельском музыкальном колледже выступит всемирно известная альтистка Анна Серова
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru