Для осужденных Архангельской колонии провели тренинг "Свеча прощения"

Психологи Центра поддержки молодой семьи провели мастер-класс «Свеча прощения» для воспитанников колонии, готовящихся к освобождению.

Тренинг был приучен к празднованию Прощёного воскресенья, который в этом году православные россияне отмечают 26 февраля.

Перед началом мастер-класса специалисты центра познакомили ребят с историей праздника, а чтобы «отпустить» обиды было легче, осуждённым предложили своими руками сделали «Свечу прощения».

Стоит отметить, что подобные мастер-классы приносят хороший терапевтический эффект: воспитанники колонии получают возможность анализировать и корректировать свое поведение, а также достигают состояния психического комфорта, сообщает пресс-служба ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи».