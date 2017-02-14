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Для осужденных Архангельской колонии провели тренинг "Свеча прощения"

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/24/49310.html

Общество

Для осужденных Архангельской колонии провели тренинг "Свеча прощения"

Для осужденных Архангельской колонии провели тренинг "Свеча прощения"
Психологи Центра поддержки молодой семьи провели мастер-класс «Свеча прощения» для воспитанников колонии, готовящихся к освобождению.

Тренинг был приучен к празднованию Прощёного воскресенья, который в этом году православные россияне отмечают 26 февраля.

Перед началом мастер-класса специалисты центра познакомили ребят с историей праздника, а чтобы «отпустить» обиды было легче, осуждённым предложили своими руками сделали «Свечу прощения».

Стоит отметить, что подобные мастер-классы приносят хороший терапевтический эффект: воспитанники колонии получают возможность анализировать и корректировать свое поведение, а также достигают состояния психического комфорта, сообщает пресс-служба ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи».

Вчера 14:42

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