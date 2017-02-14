Температура воздуха ночью -15,-20°, при прояснениях -24,-29°; днем -9,-14°, на западе области местами -4,-9°.
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Пятница, 24 февраля, 11:09
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/24/49305.html
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24 февраля температура воздуха в Поморье опустится до -20°
© PressFoto/Zoonar/MYCHKOALEX
Переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов снег. Ветер юго-восточный и восточный 5-10 м/с, в северной половине области порывы 12-15 м/с.
Температура воздуха ночью -15,-20°, при прояснениях -24,-29°; днем -9,-14°, на западе области местами -4,-9°.
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