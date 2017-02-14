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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/23/49302.html

Общество

В Архангельске прошла церемония возложения цветов в честь Дня защитника Отечества

В Архангельске прошла церемония возложения цветов в честь Дня защитника Отечества
Фото Ивана Малыгина
По традиции первым событием торжеств в честь праздника стало возложение цветов к монументу Победы и стеле «Архангельск – город воинской славы».

Ветераны, кадеты, активные горожане собрались сегодня у памятных обелисков, чтобы еще раз поклониться героизму соотечественников, отдавших свои жизни при защите интересов Родины. Торжественность момента подчеркнули отточенный караульный шаг юных кадетов, которые несли вахту на посту №1 у Вечного огня, сотни красных гвоздик и еловые гирлянды у памятников победителям.

В этом году многие мероприятия проводятся под знаком 80-летия Архангельской области, поэтому и сегодня с особым чувством благодарности вспоминали героев-уроженцев Поморья.

Праздничный Гала-концерт участников фестиваля и награждение лауреатов состоится в 15 часов в театре драмы им. М. В. Ломоносова. А в 20 часов на набережной Северной Двины в районе площади Мира засверкает огнями салют, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Вчера 13:25

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